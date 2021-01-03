Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на отчет автопроизводителя за 2020 год.

Так, Tesla выпустила за прошедший год 509 737 электромобилей. Таким образом, компания достигла поставленной ранее Маском цели по выходу на годовой объем производства до 500 тысяч авто.

Из этого количества произведенных электрокаров были доставлены покупателям 499 550 авто. Таким образом, компании лишь немного не хватило для того, чтобы выйти на отметку в 500 тысяч реализованных автомобилей.

Годовое производство и поставки выросли более чем на треть по сравнению с показателями 2019 года, что является впечатляющим результатом, особенно с учетом того, что ключевой завод компании во Фремонте, штат Калифорния, был закрыт почти на два месяца весной 2020 года из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Увеличению масштабов производства и продаж способствовал запуск нового завода Tesla в Шанхае в конце 2019 года.

В четвертом квартале 2020 года компания произвела 179 757 автомобилей (что на 71% больше, чем годом ранее) и доставила покупателям 180 570 авто (что на 61% больше).

Как отмечает CNN, у компании есть еще более амбициозные планы по увеличению производства. Так, Tesla планирует запустить в этом году свои заводы возле Берлина (Германия) и в Остине (штат Техас, США).

Кроме того, Tesla планирует начать продавать автомобили в Индии в 2021 году.

Впечатляет и рост стоимости акций Tesla, которая за год взлетела на 743%.

Илон Маск после публикации отчета написал в Twitter, что гордится командой. Он отметил, что на старте открытия компании оценивал ее шансы на выживание в лучшем случае в 10%.