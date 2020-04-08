Накануне Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос о том, насколько украинское общество считает эффективными те меры, которые предпринимает власть. Опрос состоялся 27 – 30 марта методом телефонных звонков 1,5 тыс. респондентов. У граждан спросили, насколько успешно власть – не только президент, но и правительство, парламент, правоохранители – справляется с противодействием пандемии.

40% ответили, что она это делает скорее успешно или очень успешно, а 48% сказали, что рано оценивать или полностью неуспешно.

Противодействие экономическому кризису и поддержку отечественных производителей (безотносительно к пандемии) считают успешной 13% опрошенных, неуспешной – 65%.

Также 70% сказали, что власть недостаточно обеспечивает доступ к медицинским услугам, 17% все нравится. Предотвращения возможных экономическим трудностей, связанным с пандемией, оценили 18% и не оценили 57%.

То есть отношение граждан к действиям власти скорее критическое.

Однако в этом же исследовании респонденты утверждают, что относятся непосредственно к Владимиру Зеленского положительно – таких 46%. Еще 33% остаются нейтральными, 21% относится отрицательно.

По мнению Алексея Гараня, то, что деятельность власти украинцы оценивают негативно, а деятельность Зеленского —положительно, свидетельствует о том, что “большинство людей продолжает верить в плохих бояр и хорошего царя”.

“Видим парадокс. Деятельность власти оценивают негативно, а деятельность Зеленского положительно, по крайней мере часть этих людей существенно преобладает над теми, кто относится к президенту негативно. Надо искать объяснения. Очевидно, что большинство людей продолжает верить в плохих бояр и хорошего царя”, — отметил Гарань.

Эксперта также выразил мнение, что многие не понимают, что на самом деле именно президент несет ответственность за нынешнюю ситуацию.

“Хоть у нас и парламентско-президентская республика, за всем реально стоит президент или его офис”, — подчеркнул научный директор Деминициатив Алексей Гарань.