Covid-19 Украина

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Довыборы в Раду в Ивано-Франковской области: зафиксировано 7 нарушений

В Ивано-Франковской области зафиксировали семь нарушений во время голосования на довыборах в Верховную Раду по округу №87. Среди нарушений - фотографирование бюллетеня.

Воскресенье, 28 марта 2021, 17:37

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Семь нарушений полиция зафиксировала по состоянию на 13:00. Четыре из них нашли в Надвирнянском районе, два – в Богородчанской ОТГ и одно – в Яремчанской ОТГ. По всем фактам проводится проверка.

Гражданская сеть “Опора” рассказала, что на одном из участков в селе Дробот Надвирнянского района наблюдатели и председатель избиркома услышали звук фотокамеры в кабинке для голосования. Гражданина попросили показать телефон и в нем оказалось фото заполненного бюллетеня.

Полиции сообщили об инциденте, но правоохранители отпустили мужчину, поскольку на фото якобы был незаполненный бюллетень.

Почему были назначены довыборы в Раду

Довыборы в Верховную Раду на 87 округе назначили после того, как сложил полномочия нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович (после избрания на местных выборах мэром Надворной).

А выборы в округе №50 были назначены в связи с тем, что внефракционный нардеп Руслан Требушкин по результатам местных выборов, проведенных 25 октября 2020 года, стал городским головой Покровска и сложил полномочия народного депутата.

  • На днях пресс-служба президента Владимира Зеленского отчиталась о том, как глава государства обсудил ход вакцинации в Ивано-Франковской области с кандидатом от “Слуги народа” на довыборах в Верховную Раду Василием Вирастюком. Гражданская сеть ОПОРА осудила обнародование пресс-службой президента пресс-релиза о совещании с Вирастюком, отметив, что это является злоупотреблением админресурсом.
  • Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, то 5-процентный барьер могли бы уверенно преодолеть четыре партии. При этом рейтинг пропрезидентской политсилы “Слуга народа” составляет менее 21%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 23-24 марта 2021 года.
Теги: порушення, выборы, видео, Івано-Франківська область, ОПОРА

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