Довыборы в Раду в Ивано-Франковской области: зафиксировано 7 нарушений

В Ивано-Франковской области зафиксировали семь нарушений во время голосования на довыборах в Верховную Раду по округу №87. Среди нарушений - фотографирование бюллетеня.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Семь нарушений полиция зафиксировала по состоянию на 13:00. Четыре из них нашли в Надвирнянском районе, два – в Богородчанской ОТГ и одно – в Яремчанской ОТГ. По всем фактам проводится проверка.

Гражданская сеть “Опора” рассказала, что на одном из участков в селе Дробот Надвирнянского района наблюдатели и председатель избиркома услышали звук фотокамеры в кабинке для голосования. Гражданина попросили показать телефон и в нем оказалось фото заполненного бюллетеня.