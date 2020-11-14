В воскресенье, 15 ноября, в некоторых городах Украины состоится второй тур местных выборов. Причиной повторного голосования стало то, что ни один из кандидатов на должность городского головы не набрал 50% голосов избирателей.

#Буквы рассказывают, в каких городах и за кого будут голосовать украинцы.

15 ноября второй тур выборов мэра состоится в семи городах: Луцк, Краматорск, Одесса, Сумы, Каменец-Подольский, Херсон и Украинка.

Луцк

Во втором туре за кресло мэра Луцка будут бороться Игорь Полищук (За майбутне) и Богдан Шиба (самовыдвиженец).

Игорь Полищук является действующим советником мэра. Ранее работал секретарем городского совета, юристом и заместителем главы правления Благотворительного Фонда Игоря Палицы “Только вместе”.

Богдан Шиба – мэр Луцка в 2006-2010 годах. Возглавляет ГП “Волыньстандартметрология”.

В первом туре Полищук набрал 32,47% голосов, а Шиба – 13,14%.

Краматорск (Донецкая область)

За пост мэра Краматорска борются Андрей Панков (самовыдвиженец) и Александр Гончаренко (самовыдвиженец).

Панков является действующим мэром города, а его конкурент Гончаренко работает директором по маркетингу и сбыту ОАО “ЭМСС”

В первом туре Гончаренко набрал 48,61%, а Панков – 37,75%.

Одесса

В Одессе за мэрское кресло борются Геннадий Труханов (Доверяй делам) и Николай Скорик (ОПЗЖ).

Геннадий Труханов — действующий мэр Одессы и экс-нардеп. Фигурирует в громких антикоррупционных делах.

Николай Скорик — кандидат экономических наук, глава Одесской ОГА при Януковиче и экс-нардеп от ОПЗЖ.

В первом туре Труханов набрал 37,54% голосов, а Скорик – 19,06%.

Суммы

В Сумах мэром могут стать Александр Лысенко (Батькивщина) и Вадим Акперов (ЕС).

Александр Лысенко – действующий мэр Сум, бывший бизнесмен.

Вадим Акперов – действующий глава Сумского районного совета, временно исполняющий обязанности главы Сумской ОГА (2019-2020 гг.). В 2019 году баллотировался в Раду в округе 158 от “ЕС”, но не прошел.

В первом туре Лысенко набрал 44,2%, а Акперов – 14,71%.

Каменец-Подольский (Хмельницкая область)

Жители города будут голосовать за Владимира Мельниченко (самовыдвиженец) и Михаила Поситко (ВО Свобода).

Владимир Мельниченко – бизнесмен, и экс-нардеп с 2012 по 2019 год. Возглавлял Каменец-Подольскую городскую организацию “Партии регионов” (2007 г.).

Михаил Поситко – действующий депутат Каменец-Подольского горсовета, глава местной организации партии “Всеукраинское объединение” Свобода “. Работал юристом и был частным предпринимателем.

В первом туре Мельниченко получил 40,47%, а Поситко – 35,46%.

Херсон

Во втором туре будут бороться кандидат от политсилы “Партия Игоря Колыхаева “Нам здесь жить!” Игорь Колыхаев и кандидат от партии “Блок Владимира Сальдо” Владимир Сальдо.

Игорь Колыхаев – нардеп-мажоритащик 9-го созыва по 184 округу (Херсонская область), заместитель главы Комитета по вопросам аграрной и земельной политики. Член депутатской группы “За будущее”.

Владимир Сальдо – мэр Херсона с 2001 по 2012 год, действующий депутат горсовета. Руководитель Херсонской городской общественной ассоциации строителей и инвесторов “Будинвестсоюз”. Экс-нардеп от Партии регионов.

В первом туре Сальдо набрал 17,09% голосов, а его конкурент – 30,75%.

Украинка (Киевская область)

За кресло мэра будут бороться кандидат от партии “Слуга народа” Оксана Кирилюк (17,4%, или 1233 голоса) и кандидат от “Европейской солидарности” Александр Туренко (17,4%, или 1233 голоса).

Второй тур в городе организовали из-за одинакового количества голосов у конкурентов.