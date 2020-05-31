Соответствующее видео он опубликовал на своем YouTube-канале.

Ролик был записан на Шулявском мосту в столице, на улице, где Дубинский покупал кофе, а также на Крещатике – на фоне Киевской городской госадминистрации.

“Я, как и многие киевляне, не доволен тем, как развивается наш славный город. Потому что он идет не туда и под управлением не тех людей. У нас уже был с вами мэр-алкоголик, потом мэр-наркоман, потом случайный мэр и, как венец всего того, что вы видите вокруг себя, мэр-идиот. Пора с этим заканчивать”, – объявил Дубинский.

Он добавил, что в Киеве “очень много маленьких и больших проблем”. Но главная проблема столицы, по мнению нардепа, – в ее руководстве, которое превращает Киев “из города каштанов в город туй” (после этого был показан кадр с высаженным на центральной улице можжевельником).

“Я устал от туевого Киева при туевом мэре. Поэтому принял для себя решение принять участие в праймериз, что объявил президент Владимир Зеленский для того, чтобы отобрать лучшего кандидата от партии “Слуга народа” для участия в выборах мэра столицы Украины. Давайте вместе сделаем этот город снова не туевым, а каштановым, и наведем здесь порядок”, – заявил Дубинский.

Стоит отметить, что при записи видео произошел казус. Так, народный избранник записал первую часть своего видео на мосту – на фоне непристойного слова (х*й) на одном из столбов.

В подписи же к видео допущена ошибка. Название ролика написано на русском языке: “Цель – мер Киева”. По-русски правильно писать “мэр Киева”.