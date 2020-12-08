Народный депутат Александр Дубинский отрицает, что суд обязал Офис генпрокурора расследовать возможное совершения им государственной измены по жалобе ЦПК.

Об этом сообщают #Буквы.

В понедельник, 7 декабря, Центр противодействия коррупции сообщил, что Печерский районный суд Киева обязал гепрокурора Ирину Венедиктову открыть уголовные производства в отношении народного депутата от “Слуги народа” Александра Дубинского и внефракционного депутата Андрея Деркача “относительно вероятного совершения государственной измены”.

С чем связана дело о госизмене нардепов?

В начале октября 2020 года Центр противодействия коррупции обратился в Офис Генпрокурора с заявлением о преступлении депутатов Дубинского и Деркача.

Речь идет об их заявлениях, звучавших во время совместной пресс-конференции и касавшихся необходимости расследования якобы международной коррупции, связанной с избранным президентом США Джо Байденом и украинскими общественными организациями. Нардепы, в частности, выступали за создание Временной следственной комиссии в Верховной Раде.

Учитывая стратегические отношения Украины и США, в ЦПК считают, что такие действия можно расценивать как государственную измену.

Подробнее об усилиях нардепов, направленных на разоблачение якобы коррупционных действий Байдена — в материале.

Открытие производства

Согласно заявлениям ЦПК, Офис генпрокурора отказался открывать производство в отношении депутатов, заявив, что Центр “не предоставил фактических данных о совершении преступления”.

В связи с этим ЦПК обратился в Печерский райсуд, который 3 ноября принял решение обязать Офис генпрокурора рассмотреть жалобу Центра. Соответствующее решение суда размещено в Едином реестре судебных решений.

Уже 24 ноября было начато досудебное расследование возможного совершения Дубинским государственной измены. Сведения о возможном правонарушении внесли в Единый реестр досудебных расследований, выдержку из которого опубликовал ЦПК.

Реакция нардепа Дубинского

Сам Дубинский заявляет, что информация об открытии уголовного производства против него по решению суда является неправдивой, и обвиняет ЦПК и лично главу Центра Виталия Шабунина в проведении информационной кампании по его дискредитации.

“Вчера известный “активист” — работник так называемого “Центра противодействия коррупции”, который давно пора переименовать в Центр содействия коррупции — Шабунин через очевидно и явно принадлежащую коррупционеру Сытнику на праве частной собственности “помойку” ЦПК — распространил фейк о том, что Печерский суд якобы обязал Генпрокуратуру открыть против Дубинского дело о государственной измене. Сообщаю всем, кто безуспешно имитирует как журналистскую, так и активистско-коррупционную деятельность о том, что подобного решения Печерский суд НЕ ПРИНИМАЛ”, — заявил он.

Нардеп требует, чтобы СМИ, которые распространили эту информацию, “принесли публичные и глубокие извинения”, а также опубликовали опровержение.

В подтверждение своих слов Дубинский предоставил копию ранее упомянутого постановления суда от 3 ноября, которым судья обязал Офис генпрокурора изучить жалобу ЦПК.

Заметим, что опубликованное нардепом решение суда предшествовало открытию производства по нему, о котором информирует ЦПК.