Яне Дугарь, которая по версии следствия вела "разведку" перед убийством журналиста Павла Шеремета в 2016 году, назначили психиатрическую и почерковедческую экспертизы.

Об этом рассказал в Facebook ее адвокат Виталий Коломиец.

“Абсурд за наши деньги продолжается. В деле Шеремета по Яне Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизу”, — сообщил он.

По словам адвоката, при назначении экспертиз был допущен ряд процессуальных нарушений.

“Итак, ни постановления о назначении психиатрической, ни почерковедческой экспертиз нам не предоставили. Мы, как сторона защиты, не можем принять решение о своем участии или неучастие в этих процессуальных действиях”, — отметил Коломиец.

Кроме того, он обратил внимание на то, что неизвестна мотивация проведения экспертизы почерка подозреваемой.

“Поскольку контактов между Дугарь и Антоненко ни в мессенджерах, ни в социальных сетях, ни по телефону или электронной почты не обнаружено, мы надеемся, что следствие не проверяет версию связи Антоненко и Дугарь через “Укрпочту” касательно отправки отчетов по результатам “разведки” местоположения одной из 220 камер. И почерковедческая экспертиза им надо для чего-то другого в пределах предмета доказывания, хотя… Все может быть”, — подчеркнул адвокат.

Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко. В свою очередь Яна Дугарь, как предполагается, вела “разведку” перед преступлением — фотографировала камеры видеонаблюдения в округе.