Об этом рассказал в Facebook ее адвокат Виталий Коломиец.
“Абсурд за наши деньги продолжается. В деле Шеремета по Яне Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизу”, — сообщил он.
По словам адвоката, при назначении экспертиз был допущен ряд процессуальных нарушений.
“Итак, ни постановления о назначении психиатрической, ни почерковедческой экспертиз нам не предоставили. Мы, как сторона защиты, не можем принять решение о своем участии или неучастие в этих процессуальных действиях”, — отметил Коломиец.
Кроме того, он обратил внимание на то, что неизвестна мотивация проведения экспертизы почерка подозреваемой.
“Поскольку контактов между Дугарь и Антоненко ни в мессенджерах, ни в социальных сетях, ни по телефону или электронной почты не обнаружено, мы надеемся, что следствие не проверяет версию связи Антоненко и Дугарь через “Укрпочту” касательно отправки отчетов по результатам “разведки” местоположения одной из 220 камер. И почерковедческая экспертиза им надо для чего-то другого в пределах предмета доказывания, хотя… Все может быть”, — подчеркнул адвокат.
Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко. В свою очередь Яна Дугарь, как предполагается, вела “разведку” перед преступлением — фотографировала камеры видеонаблюдения в округе.
- Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета недостаточно доказательств, чтобы передавать его в суд. В связи с этим досудебное расследование было продлено на срок до четырех месяцев.
- 24 января Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для военной медсестры Яны Дугарь, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, с круглосуточного на ночной домашний арест.