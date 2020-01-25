Государственный секретарь США Майк Помпео якобы нагрубил журналистке Луиз Келли, которая спрашивала его об Украине во время интервью, темой которого был Иран.

Об этом рассказала сама журналистка.

Помпео пригласили на радиостанцию NPR для интервью по теме Ирана. Изначально все шло по плану – у госсекретаря спрашивали лишь об иранском вопросе.

Но потом ведущая решила сменить тему, начав спрашивать Помпео об Украине, связи украинского вопроса с возможным импичментом Трампа, отставке посла США в Украине Мари Йованович.

Помпео вел себя сдержанно, но, по словам журналистки, был заметно раздражен тем, что ему задают вопросы, отнюдь не связанные с темой Ирана.

После того, как ведущая спросила у Помпео, заслуживает ли извинений Йованович, госсекретарь отметил, что давал согласие обсуждать только Иран, а его помощница прервала интервью.

Далее последовал разговор off the record (без записи). Журналистка решила рассказать о случившемся, так как не обещала молчать.

По ее словам, помощница Помпео попросила зайти к госсекретарю в гостевую комнату. Там он стал кричать на ведущую, грубить, а также использовал нецензурную лексику.

“Do you think Americans care about Ukraine? (Думаешь, что американцев волнует Украина?)”, – спросил ее Помпео.

После этого глава Госдепа предложил ведущей показать Украину на карте. Она показала, после чего он ушел.

“Я указала, где находится Украина. Он убрал карту”, — сообщила ведущая.

Как известно, государственный секретарь США Майк Помпео прибудет в Киев 30 января.