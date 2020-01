Об этом рассказала сама журналистка.

Помпео пригласили на радиостанцию NPR для интервью по теме Ирана. Изначально все шло по плану – у госсекретаря спрашивали лишь об иранском вопросе.

Но потом ведущая решила сменить тему, начав спрашивать Помпео об Украине, связи украинского вопроса с возможным импичментом Трампа, отставке посла США в Украине Мари Йованович.

Помпео вел себя сдержанно, но, по словам журналистки, был заметно раздражен тем, что ему задают вопросы, отнюдь не связанные с темой Ирана.

После того, как ведущая спросила у Помпео, заслуживает ли извинений Йованович, госсекретарь отметил, что давал согласие обсуждать только Иран, а его помощница прервала интервью.

Далее последовал разговор off the record (без записи). Журналистка решила рассказать о случившемся, так как не обещала молчать.

По ее словам, помощница Помпео попросила зайти к госсекретарю в гостевую комнату. Там он стал кричать на ведущую, грубить, а также использовал нецензурную лексику.

“Do you think Americans care about Ukraine? (Думаешь, что американцев волнует Украина?)”, – спросил ее Помпео.

После этого глава Госдепа предложил ведущей показать Украину на карте. Она показала, после чего он ушел.

“Я указала, где находится Украина. Он убрал карту”, — сообщила ведущая.

Как известно, государственный секретарь США Майк Помпео прибудет в Киев 30 января.