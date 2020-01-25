Об этом рассказала сама журналистка.
Помпео пригласили на радиостанцию NPR для интервью по теме Ирана. Изначально все шло по плану – у госсекретаря спрашивали лишь об иранском вопросе.
Но потом ведущая решила сменить тему, начав спрашивать Помпео об Украине, связи украинского вопроса с возможным импичментом Трампа, отставке посла США в Украине Мари Йованович.
Помпео вел себя сдержанно, но, по словам журналистки, был заметно раздражен тем, что ему задают вопросы, отнюдь не связанные с темой Ирана.
После того, как ведущая спросила у Помпео, заслуживает ли извинений Йованович, госсекретарь отметил, что давал согласие обсуждать только Иран, а его помощница прервала интервью.
Далее последовал разговор off the record (без записи). Журналистка решила рассказать о случившемся, так как не обещала молчать.
По ее словам, помощница Помпео попросила зайти к госсекретарю в гостевую комнату. Там он стал кричать на ведущую, грубить, а также использовал нецензурную лексику.
“Do you think Americans care about Ukraine? (Думаешь, что американцев волнует Украина?)”, – спросил ее Помпео.
После этого глава Госдепа предложил ведущей показать Украину на карте. Она показала, после чего он ушел.
“Я указала, где находится Украина. Он убрал карту”, — сообщила ведущая.
Как известно, государственный секретарь США Майк Помпео прибудет в Киев 30 января.
- 30 декабря госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что в 2020 году планирует поездку в Украину. Позднее Помпео сообщил, что перенесет свой визит в Украину, Беларусь и Казахстан из-за массовых протестов в Ираке, во время которых было совершено нападение на посольство США.
- Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина готова принять государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео и надеется в ближайшее время согласовать новую дату визита.