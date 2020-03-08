Об этом сообщает The Weekend Australian.

Конфликт между посетительницами супермаркета Woolworths произошел накануне в городе Чуллора. Ссора между женщинами была запечатлена на видео, ролик набрал уже больше 4 млн просмотров.

На кадрах видно, что две женщины полностью заполнили тележки упаковками туалетной бумаги. Третья посетительница сочла это несправедливым и попыталась забрать у них одну упаковку, после чего между ними завязалась драка, которую не смогли остановить сотрудники супермаркета. В дело вмешались полицейские.

Отмечается, что пострадавших нет, стражи порядка задерживать никого не стали.

На фоне эпидемии коронавируса во всем мире наблюдается дефицит медицинских масок, однако в Австралии люди внезапно стали скупать туалетную бумагу. На этой неделе полки супермаркетов с хозяйственными товарами резко опустели.

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