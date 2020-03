Об этом сообщает The Weekend Australian.

Конфликт между посетительницами супермаркета Woolworths произошел накануне в городе Чуллора. Ссора между женщинами была запечатлена на видео, ролик набрал уже больше 4 млн просмотров.

На кадрах видно, что две женщины полностью заполнили тележки упаковками туалетной бумаги. Третья посетительница сочла это несправедливым и попыталась забрать у них одну упаковку, после чего между ними завязалась драка, которую не смогли остановить сотрудники супермаркета. В дело вмешались полицейские.

A Bankstown mother and daughter have been charged, after a fight over toilet paper in Woolworths. @hansinclair9 #9News pic.twitter.com/P6VjuXyqg6

— Nine News Australia (@9NewsAUS) March 8, 2020