Бывший президент США Джордж Буш-младший сообщил, что поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах президента и вице-президента США.

Об этом сообщает издание USA Today.

“Я только что разговаривал с новоизбранным президентом США Джо Байденом”, – сказал Буш в своем выступлении в воскресенье.

“Я тепло поздравил и поблагодарил его за патриотическое послание, которое он произнес вчера вечером”, – отметил он.

Буш сказал, что также позвонил Харрис, чтобы поздравить ее с историческим избранием на должность вице-президента.

“Хотя у нас есть политические разногласия, я знаю, что Джо Байден является достойным человеком, который выиграл свою возможность возглавить и объединить нашу страну”, – сказал Буш.

“Избранный президент повторил, что он баллотировался как демократ, но будет управлять всеми американцами. Я предложил ему то же, что предлагал президентам Трампу и Обаме: мои молитвы за его успех и мое обязательство помочь любой возможностью”, – рассказал бывший президент США.

В субботу вечером, 7 ноября, Джо Байден впервые выступил с обращением к нации как избранный президент США.

Дональд Трамп сделал громкое заявление после новостей о победе его конкурента Джо Байдена на выборах президента США. Прогнозируемо, республиканец не согласен мирно передать власть оппоненту.