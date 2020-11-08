Мэр Киева Виталий Кличко поздравил избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена с победой и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Украиной.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кличко также вспомнил о встрече с Байденом

“Имел честь встречаться с ним и в Соединенных Штатах, и в Украине. И уважаю как человека и политика, который последовательно поддерживает Украину в противодействии российской агрессии и в процессе реформ. Джо Байден хорошо знает нашу страну и является ее симпатиком”, – написал мэр Киев.

Он выразил надежду на прогресс партнерских отношений между нашими государствами, а также на эффективное сотрудничество в борьбе Украины за территориальную целостность и воплощении необходимых реформ и демократических преобразований.

Стоит отметить, что летом 2019 Виталий Кличко в Нью-Йорке встретился с бывшим мэром и личным адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

“По приглашению моего старого друга и одного из самых авторитетных мэров мира Руди Джулиани встретился с ним в Нью-Йорке. Обсудили ситуацию в Украине, перспективы дальнейшего сотрудничества США и Украины”, – написал тогда Кличко.

В ноябре 2019 года адвокат Президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что у него есть компромат на семью бывшего вице-президента Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп возразил, что не отправлял Джулиани в Украину с целью организовать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.