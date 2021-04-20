Експерти, які вміють читати по губах, розповіли, про що говорили брати після похорону їхнього дідуся, принца Філіпа.

Про це повідомляє американський портал Page Six.

Це був перший раз, коли братів побачили разом з того часу, як принц Гаррі і його дружина Меган Маркл зробили кілька скандальних заяв про королівську родину в інтерв’ю Опрі Вінфрі.

Так, згідно із заявою фахівців, принц Вільям сказав принцу Гаррі під час похорону їхнього діда, що церемонія і музика “були відмінними”, на що його брат відповів, що “все було так, як він хотів”.

Бесіда принців також показана на відео, яке опублікував офіційний YouTube-канал королівської родини.

Принци Гаррі та Вільям не бачилися понад рік – відтоді, як Гаррі і його дружина Меган Маркл відмовилися від королівських обов’язків і переїхали до США.

Нагадаємо, у суботу, 17 квітня, у Великій Британії поховали чоловіка королеви Єлизавети II, принца Філіпа. Він помер у віці 99 років. На церемонії прощання, через карантинні обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу, змогли бути лише найближчі родичі.