Эксперты рассказали, как карантин повлияет на курс гривны

Об этом говорится в статье #Букв “Экономика на карантине: где уже проявилась кризис, и как его “останавливают”.
Например, в компании Dragon Capital считают, что до конца 2020 года курс упадет до 30 гривен за доллар, а ВВП упадет на 4 %.
Прогноз от компании Capital Times дополняет, что пик девальвации национальной валюты в 2020 году может составить 35 грн за доллар, инфляция за год вырастет на 10,5 %.
При этом, как отмечается, долларовый ВВП Украины 2020 года упадет на 9,9 % до $139,4 млрд, а валютные резервы НБУ сократятся до $18,6 млрд.
Экономическое восстановление начнется в первом квартале 2021 года. Следует отметить, что свой прогноз аналитики Capital Times строили на том, что Украина таки получит новый транш МВФ, а Нацбанк и Минфин продолжат свою текущую монетарную и фискальную политику.
- С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. С 17 марта в Украине введены жесткие правила карантина, чтобы предотвратить распространение вируса COVID-19. #Буквы собрали все изменения в законодательстве в одном тексте – как будет работать транспорт, что изменится в деятельности общественных заведений, налогах и выплатах и как будут наказывать за нарушение карантина.
- По состоянию на утро 24 марта количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Украине возросло до 84. За сутки зарегистрировано 11 новых случаев.