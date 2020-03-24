Эксперты рассказали, как карантин повлияет на курс гривны

Аналитические учреждения предостерегают, что кризис в экономике Украины из-за карантина, который введен в связи с COVID-19, только усугубится, а курс гривны будет падать.

Об этом говорится в статье #Букв “Экономика на карантине: где уже проявилась кризис, и как его “останавливают”.

Например, в компании Dragon Capital считают, что до конца 2020 года курс упадет до 30 гривен за доллар, а ВВП упадет на 4 %.

Прогноз от компании Capital Times дополняет, что пик девальвации национальной валюты в 2020 году может составить 35 грн за доллар, инфляция за год вырастет на 10,5 %.

При этом, как отмечается, долларовый ВВП Украины 2020 года упадет на 9,9 % до $139,4 млрд, а валютные резервы НБУ сократятся до $18,6 млрд.

Экономическое восстановление начнется в первом квартале 2021 года. Следует отметить, что свой прогноз аналитики Capital Times строили на том, что Украина таки получит новый транш МВФ, а Нацбанк и Минфин продолжат свою текущую монетарную и фискальную политику.