Сколько будет стоить гривна к концу года, куда упадет ВВП и когда экономика снова заработает, что делает Нацбанк и Кабмин, почему молочку и производителей мяса уже в ближайшее время ждут проблемы, как формируют список критической инфраструктуры и сорвет ли ЧП посевную, разбирались Буквы.

В Украине уже 84 официально подтвержденных случаев заболевания коронавируса, и 114 подозрений на заболевание. Это дает основания ожидать не только продления карантина после 3 апреля, но и дальнейшего ухудшения экономической ситуации в Украине.

Эксперты уже считают, насколько просядет гривна и число потенциально безработных. Экс-министр экономики Милованов говорит о 500 тысячах, Торгово-промышленная палата (ТПП) утверждает, что из-за карантина закрылось «600-700 тысяч предприятий, малых предприятий и учреждений сферы образования, которые дают работу 3,5-4 млн человек». Центр экономической стратегии на данный момент предполагает, что карантин для бизнеса обойдется стране потерей не менее 0,2% ВВП, или 8,1 миллиарда грн.

Мэр Киева Виталий Кличко предварительные убытки Киева оценил в 1 миллиард гривен.

Неприятным последствий для экономики от карантина хотят избежать все. В то же время, Кабмин Шмыгали пока не имеет плана противодействия кризису.

Поэтому, список учреждений критической инфрастуруктуры составляют фактически на колене; о том, какие доплаты и льготы должно сделать правительство, рассказывает министр внутренних дел; пока в «Борисполе» не могут нормально организовать прием эвакуированных граждан, министр инфраструктуры Владислав Криклий хвастается договоренностью с такси Bolt о бесплатном доводе медиков к месту работы. А мы третий день не можем понять, сколько и каких тестов привез Ил-76 из Китая.

Частный сектор использует возможности нарастить производство товаров первой необходимости и поспешно переводит продажи в онлайн.

Малый и средний бизнес ждет либерализации налогообложения и государственного регулирования рынка труда.

Грузите евро бочками

НБУ за последнюю неделю провел несколько брифингов и провозгласил, что хочет сохранить стабильность на финансовом рынке. Поэтому решил отказаться от административных ограничений в работе банков.

Банкам запретили ограничивать выплату депозитов, срок действия которых истек. В первый месяц 2020 года объем вкладов рос, и их оттока не было в последние 10 дней, несмотря на панику, подчеркнул глава НБУ Яков Смолий.

По данным НБУ, в январе 2020 году объем депозитов вырос на 12,8 мрд грн, до +487,3 млрд грн. В национальной валюте – на 57% этой суммы.

По словам Смолия, Нацбанк сейчас активно подкрепляет банки наличными деньгами, плата за такую ​​услугу была отменена. Если МВФ таки выделит Украине экстренную помощь, этими финансами покроют дефицит госбюджета. В то же время, $ 2,9 млрд, которые должен выплатить «Газпром», пополнят золотовалютные резервы НБУ.

После этого брифинга координатор экспертной платформы НБУ Андрей Блинов у себя на Facebook написав, что за 19 марта Нацбанк поставил 6 банкам 35 млн евро наличными. По его словам, ликвидность банковской системы за последний месяц упала на 25%, поэтому банки будут покупать меньше иностранной валюты. Но при этом НБУ продолжает договариваться с коллегами из западных стран, чтобы обеспечить потребности нашего государства в иностранной валюте.

Стоит паровоз, гаснет свет

Какие будут потери для экономики в целом от остановки междугородних перевозок – пока неизвестно.

Но точно известно, что карантин уже принес убытки государственному железнодорожному монополисту «Укрзализныця». По ее данным, за 11-19 марта 518 000 пассажиров сдали билеты общей стоимостью 144 млн грн. Это не окончательная цифра, так как срок сдачи билетов продлен до 90 суток с даты отправления поезда.

Если же карантин продолжится после 3 апреля, убытки «Укрзализныци» будут существенно выше: несмотря на дискурс об убыточности пассажирских перевозок, они ежегодно дают железной 10-12% всей выручки. Вес в доходах УЗ грузоперевозок не превышает 70%.

Потребление электроэнергии в целом по Украине во время карантина упало почти на 4% по сравнению с неделей в карантин от 411 млн кВт-ч в сутки 11 марта до 395 600 000 кВт-ч 19 марта. Так случилось, потому ТРЦ, промпроизводства и учебные заведения ограничили использование электроэнергии из-за карантина. Потребление электроэнергии в марте 2020 года может упасть на 8,2% по сравнению с мартом прошлого года.

Поскольку суточный максимум использования энергомощностей упал от 20 100 МВт до 18300 МВт, для стабильности энергосистемы Украины придется отказаться от импорта электричества. А также – ограничивать генерацию «зеленой» электроэнергии, сообщил НЭК «Укрэнерго» в своем телеграмм-канале.

Еще несколько месяцев назад, эксминистр экономики Тимофей Милованов говорил что коронавирус в Китае может стать шансом для нашей промышленности. По данным Госкомстата в январе украинская промышленность упала на 4%, в феврале на 1,5%. После введения жестких карантинных мер заводы не останавливались, только часть работников перевели на дистанционную работу. Для остальных просто ввели более сильные меры дезинфекции и медицинских проверок. Так сделали в Северодонецком «Азоте» и комбинате Ильича в Мариуполе. Март должен показать, прекратила ли украинская промышленность свое пике, или оно продолжается.

Ешь, молись, проси отложить рынок земли

К счастью, перед карантином ритейлеры увеличили импорт продовольствия, и украинский АПК также нарастил производство продовольствия. Поэтому в первые дни карантина пустых полок в супермаркетах почти не было.

Глава Таможенной службы Максим Нефедов рассказал, что за 17 дней марта 2020 продуктов завезли на 40 000 тонн больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. В общем импортировали 158 000 тонн продпродуктив стоимостью $ 211 млн. Больше всего завозили фруктов, съедобных плодов и орехов – 45 800 тонн, стоимостью $ 33900000.

Александр Деркач, совладелец холдинга «Молочный альянс» рассказал, что Яготинский молокозавод увеличил производство продукции с 270 тонн до 310-320 тонн в сутки, чтобы удовлетворить все заявки торговых сетей.

Но чем дольше становится карантин, тем больше становится нехватка продуктов на полках.

Официально представители торговых сетей уверяют, что это временно, и в ближайшее время поставка продуктов будет нормализована. В частности, руководитель департамента корпоративных коммуникаций Fozzy Group Нина Мищенко сказала «Буквам», что скачек спроса на товары первой необходимости в «Сильпо» и «Фора» предусмотрели, и накопили соответствующие запасы на складах. Ситуативная нехватка мяса и молочных продуктов – возможна, но такие товары пытаются подвозить оперативно.

Зато в сети АТБ уже ограничили отпуск определенных товаров в одни руки и предупредили о повышении цен на отдельные группы товаров.

Генеральный директор корпорации «АТБ» Борис Марков подорожание «борщевого набора» и антисептиков объяснил ростом отпускных цен поставщиков. Марков добавил, что «компания прилагает все усилия для стабилизации цен». Неофициально, собеседники «Букв» из числа представителей торговых сетей допускают, что в ближайшие несколько дней дефицит товаров первой необходимости может сохраняться, потому что поставщики не спешат идти навстречу в вопросе отпускных цен.

Проблемы накапливаются и в агропроизводителей. Например, аналитик рынка молочной продукции в агентстве Infagro Максим Фастеев считает, что со следующей недели ритейл уменьшит свои заказы на молочную продукцию, из-за спада потребительских настроений. В то же время, продажи молочной продукции на экспорт также будут затруднены из-за карантинных мер, которых придерживаются иностранные правительства. Поэтому молочники будут вынуждены снизить объемы производства, соответственно, закупочная цена молока также упадет, и на это может наложиться дальнейшее падение курса гривны.

Проблемы могут постигнуть и свиноводов, которые в предыдущие годы делали свою основную выручку благодаря закупкам перед Пасхой. В Ассоциации «Свинари Украины» рассказали «Буквам», что из-за карантина закупочные цены на живца свиней подскочили на 3%, или 45-47 грн за килограмм. Так случилось, потому что население из-за карантина не может покупать мясо на стихийных рынках, и пошло в супермаркеты на закупки свинины «про запас» на заморозку. Больше мяса уже не нужно, его будут покупать меньше, а значит закупочная цена накануне Пасхи также упадет, чего никогда не было в предыдущие годы, опасаются в ассоциации.

На этом фоне профильные ассоциации уже начинают требовать от Кабмина и Зеленского отложить рынок земли хотя бы до 2021 года. Такую просьбу они аргументируют тем, что на фоне экономического кризиса не смогут привлечь достаточно кредитов на выкуп паев крестьян. Других доводов в подтверждение своего тезиса подписанты обращения не приводят. Документ обнародовал заместитель Всеукраинской аграрной совета Денис Марчук.

Впрочем, аграриев могут постигнуть куда более серьезные проблемы, чем нехватка средств на выкуп паев при гипотетическом рынке пашни. Например – запрет работать, если чрезвычайное положение таки введут.

Аналитик компании Maxigrain Елена Нероба рассказала «Буквам», что на данный момент правительство не имеет полного перечня предприятий АПК Украины даже по названию и фактическому местоположению. Если в список «учреждений критической инфраструктуры жизнеобеспечения» не попадет какая-то часть из 40 000 украинских агропредприятий, то таким аграриям могут вполне законно запретить посевные работы в случае объявления чрезвычайного положения.

«Спасение утопающих» переложили на самих аграриев, которые должны были до 22:00 воскресенья на специальный электронный адрес прислать все необходимые данные о своих агропредприятиях. Предыдущий дедлайн был на 22:00 субботы, но не все агропроизводители успели отправить данные, и обработать имеющуюся информацию работники аппарата МЭРТ не успели тоже, говорит Нероба.

Сообщение на Facebook заместителя министра экономического развития Светланы Панаиотиди, написанное в воскресенье свидетельствует, что МЭРТ пришлось буквально «на ходу» менять методику формирования списка критических предприятий в целом по экономике Украины. То есть – вместо общего перечня названий предприятий, как это было сделано в Америке и Италии, формировать перечень по отраслевому принципу товаров, работ и услуг.

Выжить недостаточно

Формально, власть понимает объем экономических проблем, который возник из-за карантина, а также пытается им противодействовать, даже если Аваков пишет в фейсбуке «Потом разберемся». Например, 18 марта ВР приняла «антикоронавирусний» закон, по которому бизнес на 2 месяца получает льготы по уплате налогов и процентов по займам, население – по оплате коммунальных услуг и процентов по потребительским кредитам. Фермеров освободили на 2 месяца от платы за аренду государственной пашни и земельного налога, сумма льготы – 486 млн грн.

Но Кабмин Шмыгали не имеет системного плана, как противодействовать экономическому кризису.

Между тем, аналитические учреждения предостерегают, что кризис в экономике Украины из-за карантина только углубится. Например, в компании Dragon Capital считают, что до конца 2020 года курс упадет до 30 гривен за доллар, а ВВП упадет на 4%.

Прогноз от компании Capital Times дополняет, что пик девальвации национальной валюты в 2020 году году может составить 35 грн за доллар, инфляция за год вырастет на 10,5%. При этом долларовый ВВП Украины 2020 года упадет на 9,9% до $ 139,4 млрд, а валютные резервы НБУ сократятся до $ 18,6 млрд.

Экономическое восстановление начнется в первом квартале 2021 года. Свой прогноз аналитики Capital Times строили на том, что Украина таки получит новый транш МВФ, а Нацбанк и Минфин продолжат свою текущую монетарную и фискальную политику.

На этом фоне эксперты, Центр экономической стратегии, платформа «Новая страна», CASE-Украина и другие аналитические центры, считают, что власти в первую очередь должны спасать малый и средний бизнес.

Например, отменить до конца 2020 года уплату единого налога и ЕСВ для ФЛП-ов 1 и 2 группы. Также уплату ЕСВ стоит временно отменить для «спящих» ФЛП. Программа кредитов «5-7-9» стоит изменить так, чтобы заем можно использовать не только для покупки оборудования, но и для погашения процентов по ранее взятым кредитам, и также для покрытия кассовых разрывов. Действие такой кредитной программы стоит распространить и на предприятия-экспортеры.

Также аналитики советуют до конца карантина ввести мораторий на любые изменения регуляторных актов в отношении бизнеса. Работодателям следует дать стимулы, чтобы они работников не увольняли, а переводили на неполный рабочий день. Для безработных следует упростить процедуру подачи документов в центр занятости, то есть позволить пересылать онлайн фотокопии паспорта, идентификационного кода и документов об образовании. Право на пособие по безработице следует дать и ФОПам, имеющих нулевой оборот последние 2 месяца.

Как будет действовать власть – покажет время.