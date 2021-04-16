Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Представники Пенса повідомили про те, що політику зробили операцію по встановленню кардіостимулятора. Планову операцію провели в середу, вона пройшла успішно.
Повідомляється, що через кілька днів Пенс зможе повернутися до звичного життя.
“Протягом останніх двох тижнів у минулого віцепрезидента Пенса були симптоми, пов’язані зі сповільненням сердечного ритму, і після консультації з лікарями його прооперували у медичному кампусі Inova Fairfax, імплантувавши кардіостимулятор”, – повідомили представники Пенса.
Це важливо, оскільки американському народу постійно повідомляють про здоров’я перших осіб країни. Про результати щорічного медичного огляду президента завжди розповідають у ЗМІ.
Наразі Пенса називають потенційним суперником Дональда Трампа на наступних президентських виборах у 2024 році. Саме Пенс може стати кандидатом в президенти США від Республіканської партії.
Президентські амбіції Пенс продемонстрував 6 січня, під час “штурму Капітолію”. Тоді він прямо відмовився виконувати наказ Трампа і заявив, що буде дотримуватися процедури затвердження перемоги Джо Байдена на виборах, як цього вимагає Конституція.
- Колишній віцепрезидент США Майк Пенс, який займав цю посаду за часів президентства Дональда Трампа, знайшов нове заняття: він буде записувати подкасти.
- Згідно з даними Politico, Пенс також подумує випустити книгу і запустити фонд зі збору коштів для Республіканської партії. За інформацією журналістів, політик працює над просуванням кандидатів від партії в Палату представників і Сенат на виборах у 2022 році, а також замислюється про участь у президентських перегонах у 2024 році.
- Раніше повідомлялося, що в колишнього віцепрезидента США Майка Пенса, виявляється, немає свого житла, а також немає значних заощаджень. Журналісти зазначали, що близькому соратнику Дональда Трампа просто ніде жити.