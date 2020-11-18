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«Энергоатом» потерял 65 млн за неделю на скидках Ахметову и Коломойскому — «Наші гроші»

Госпредприятие "Энергоатом", которое занимается всеми имеющимися АЭС Украины, потеряло 65 млн гривен из-за скидок для предприятий, связанных с олигархами Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским.

Среда, 18 ноября 2020, 00:19

Об этом сообщает журналистсткий проект “Наші гроші”. 

Подразделение “Энергоатом Трейдинг” 13 ноября на аукционе по продаже электроэнергии заключило сделку с ООО “Юнайтед Энерджи” и ООО “Д. Трейдинг”.

“Юнайтед Энерджи” записана на директора Андрея Короткевича-Лещенко, руководившего профсоюзом дочернего предприятия “Газ-Тепло” НАК “Нафтогаз Украины”. “Юнайтед Энерджи” поставляет электроэнергию на предприятия орбиты группы “Приват” Игоря Коломойского. В свою очередь “Д. Трейдинг” входит в холдинг ДТЭК, который принадлежит Ринату Ахметову.

На аукционе было продано 168 тысяч МВт*ч ночной электроэнергии. В торгах участвовали восемь фирм, но 85% объема по низкой цене (650 гривен за МВт*ч) досталось именно двум упомянутым компаниям. Эти соглашения были проведены с 40% дисконтом от спотовой цены на рынке на сутки вперед.

“Обычно дисконты на электроэнергию составляют не более 10%. Остальные покупатели в тот период покупали энергию по 800-940 грн за МВт*ч”, — отмечают журналисты.

Таким образом, 13-го ноября предприятие недополучило около 60 млн гривен.

За два дня до этого, 11 ноября, “Энергоатом” продал 37 тысяч МВт*ч базовой нагрузки по цене, которая была на 14% ниже текущей цены на рынке на сутки вперед. На этой сделке “Энергоатом” недополучил около 5 млн гривен прибыли.

Эта электроэнергия была продана “Мариупольскому меткомбинату им. Ильича”, который входит в холдинг “Метинвест”, мажоритарным владельцем которого является Ринат Ахметов.

  • Ранее сообщалось, что компании, связанные с олигархом Игорем Коломойским, за пол года могли заработать более 4 млрд гривен на продаже угля государственной компании “Центрэнерго” по завышенным ценам.
  • 17 ноября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом два законопроекта, направленных на погашение налоговых долгов “Укрнафты” более чем 30 млрд гривен. О том, как накапливался долг и при чем здесь Коломойский — в материале.
Теги: Наші гроші, Игорь Коломойский, Рінат Ахметов, Энергоатом

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