Об этом проинформировали в пресс-службе ОПУ.
“После возвращения из Франции украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. У представителей Офиса президента Украины и Кабинета Министров результаты тестов были отрицательными – COVID-19 не обнаружили”, – подчеркнули в пресс-службе.
В сообщении говорится, что в пятницу, 12 июня, украинская делегация посетила Францию с однодневным рабочим визитом.
Возглавлял делегацию вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В ее состав входили руководитель ОПУ Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко.
“В Офисе президента придерживаются всех мер безопасности: проводится регулярный температурный скрининг, являются обязательными масочный режим и социальное дистанцирование. Все сотрудники регулярно проходят тестирование”, – отмечается в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что президент Владимир Зеленский ранее ограничил встречи и “находится на частичном карантине” из-за обнаружения коронавируса у первой леди Елены Зеленской.
Ранее СМИ со ссылкой на источники распространили информацию о якобы вспышке коронавируса на Банковой и в Управлении государственной охраны. Утверждалось, что коронавирусом якобы заразились Алексей Резников и советник президента Руслан Демченко.
- Днем 12 июня стало известно, что супруга президента Украины Владимира Зеленского — Елена Зеленская — получила положительный результат теста на COVID-19. Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.
- Президент Украины Владимир Зеленский перешел на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены.
- В Офисе президента Украины заявили, что если среди сотрудников будут фиксироваться новые случаи заражения коронавирусом COVID-19, об этом будут информировать общественность.