У представителей Офиса президента Украины и Кабинета Министров, которые накануне посещали Францию, тестирование не выявило коронавируса COVID-19.

Об этом проинформировали в пресс-службе ОПУ.

“После возвращения из Франции украинская делегация в полном составе прошла ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. У представителей Офиса президента Украины и Кабинета Министров результаты тестов были отрицательными – COVID-19 не обнаружили”, – подчеркнули в пресс-службе.

В сообщении говорится, что в пятницу, 12 июня, украинская делегация посетила Францию с однодневным рабочим визитом.

Возглавлял делегацию вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В ее состав входили руководитель ОПУ Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко.

“В Офисе президента придерживаются всех мер безопасности: проводится регулярный температурный скрининг, являются обязательными масочный режим и социальное дистанцирование. Все сотрудники регулярно проходят тестирование”, – отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что президент Владимир Зеленский ранее ограничил встречи и “находится на частичном карантине” из-за обнаружения коронавируса у первой леди Елены Зеленской.

Ранее СМИ со ссылкой на источники распространили информацию о якобы вспышке коронавируса на Банковой и в Управлении государственной охраны. Утверждалось, что коронавирусом якобы заразились Алексей Резников и советник президента Руслан Демченко.