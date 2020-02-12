Об этом он заявил сегодня на брифинге.

“Я хотел бы также – и буду делать все необходимое, – чтобы в Офисе президента основными принципами были комфортная атмосфера и профессиональная коллективная работа единомышленников, которые уважают друг друга. Я сделаю все, чтобы никакого телефонного права и вмешательства в государственные процессы, никаких интриг – все будет прозрачно и честно”, – подчеркнул Ермак.

Он уточнил, что Офис президента должен сконцентрироваться “на выполнении всех обещаний, всех принципов, которые мы декларировали во время президентской кампании президента Зеленского”.

Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 12 лютого 2020 р.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в его команде возникают конфликты, которые мешают работать.

“Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей, и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в Офисе (президента, – ред.), они все профессиональные люди. То есть мы 100 % кого-то будем терять. Потому что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все“, – отмечал Зеленский.