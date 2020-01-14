Об этом в интервью “Украинской правде” сказал помощник президента Андрей Ермак.
По словам Ермака, когда Зеленский во время визита в Оман узнал о катастрофе украинского самолета в Иране, он принял решение немедленно вернуться в Киев.
“Президент вернулся настолько быстро, насколько это возможно было в сложившейся в регионе ситуации. Как только был открыт воздушный коридор, который был ограничен в связи с трагедией, президент вылетел. Хочу также отметить, что так как это была частная поездка президента, ни копейки бюджетных денег не было потрачено ни на дорогу туда, ни на дорогу обратно”, – сказал он.
Как ранее сообщали журналисты программы “Схемы”, Зеленский вернулся в Украину с отдыха в Омане почти через сутки после трагедии с самолетом МАУ. Он прилетел чартерным рейсом 9 января в 2:37 ночи. Самолет приземлился в аэропорту “Киев” (Жуляны).
В то же время пресс- служба президента еще утром 8 января сообщила, что глава государства немедленно возвращается в страну из Омана.
Данные о прибытии самолеты в Жуляны (Киев) свидетельствуют о том, что Президент прилетел на чартере Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, с хвостовым номером 9H-VJN.
Стоимость аренды чартера может составлять 11,5 тысяч долларов в час.
- Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.