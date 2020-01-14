Президент Владимир Зеленский не мог быстрее вернуться в Украину из Омана, когда узнал о падении самолета МАУ в Иране, так как воздушный коридор был ограничен в связи с инцидентом.

Об этом в интервью “Украинской правде” сказал помощник президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, когда Зеленский во время визита в Оман узнал о катастрофе украинского самолета в Иране, он принял решение немедленно вернуться в Киев.

“Президент вернулся настолько быстро, насколько это возможно было в сложившейся в регионе ситуации. Как только был открыт воздушный коридор, который был ограничен в связи с трагедией, президент вылетел. Хочу также отметить, что так как это была частная поездка президента, ни копейки бюджетных денег не было потрачено ни на дорогу туда, ни на дорогу обратно”, – сказал он.

Как ранее сообщали журналисты программы “Схемы”, Зеленский вернулся в Украину с отдыха в Омане почти через сутки после трагедии с самолетом МАУ. Он прилетел чартерным рейсом 9 января в 2:37 ночи. Самолет приземлился в аэропорту “Киев” (Жуляны).

В то же время пресс- служба президента еще утром 8 января сообщила, что глава государства немедленно возвращается в страну из Омана.

Данные о прибытии самолеты в Жуляны (Киев) свидетельствуют о том, что Президент прилетел на чартере Bombardier BD-700-1A10 Global Express 6000, с хвостовым номером 9H-VJN.

Стоимость аренды чартера может составлять 11,5 тысяч долларов в час.