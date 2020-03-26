Американская актриса Ева Мендес рассказала, чем занимается во дома время карантина в связи с пандемией COVID-19.

Соответствующий пост звезда опубликовала в своем Instagram.

46-летняя Ева Мендес показала, как проводит время на карантине. Она опубликовала видеоролик о том, как моет окна в их с Райаном Гослингом особняке.

В то время, как Мендес убирает, их младшая дочь на пианино. Как известно, у Евы Мендес и Райана Гослинга двое детей — Эсмеральда Амада Гослинг и Амада Ли Гослинг.

В подписи к ролику Мендес попросила подписчиков посоветовать, чем можно занять детей во время самоизоляции.

“Да, я мою окна. Пока я мою окна, на пианино играет наша 5-летняя дочь. Так выглядят мои натуральные волосы. Надеюсь, вы все в безопасности. Посоветуйте, чем занять детей, если можете. Посылаю вам свою любовь”, — написала актриса.