Корпорация Facebook заявила, что планирует потратить не менее 1 миллиарда долларов на новостную индустрию в течение следующих трех лет.

Об этом пишет CNBC.

Объявление было сделано через несколько дней после конфликта компании с правительством Австралии по поводу того, сколько Facebook должен платить новостным издателям за контент.

“С 2018 года мы инвестировали 600 миллионов долларов в поддержку новостной индустрии и планируем вложить еще не менее 1 миллиарда долларов в течение следующих трех лет. Facebook более чем готов сотрудничать с издателями новостей. Мы абсолютно признаем, что качественная журналистика лежит в основе функционирования открытых обществ – информирования и расширения прав и возможностей граждан и привлечения к ответственности сильных мира сего”, – заявил Ник Клегг, вице-президент компании по глобальным связям.

В прошлом месяце Facebook объявил о сделках с рядом изданий в Великобритании, включая The Guardian, Telegraph Media Group, Financial Times, Daily Mail Group и Sky News. Издатели увидят свой контент в новостях соцсети – специальном разделе в приложении.

Там будут представлены тщательно отобранные и персонализированные новости из сотен национальных, местных и популярных публикаций.

Клегг сказал, что аналогичные сделки были достигнуты с издателями в США, и что Facebook ведет переговоры с медиа из Германии и Франции.