Об этом пишет CNBC.
Объявление было сделано через несколько дней после конфликта компании с правительством Австралии по поводу того, сколько Facebook должен платить новостным издателям за контент.
“С 2018 года мы инвестировали 600 миллионов долларов в поддержку новостной индустрии и планируем вложить еще не менее 1 миллиарда долларов в течение следующих трех лет. Facebook более чем готов сотрудничать с издателями новостей. Мы абсолютно признаем, что качественная журналистика лежит в основе функционирования открытых обществ – информирования и расширения прав и возможностей граждан и привлечения к ответственности сильных мира сего”, – заявил Ник Клегг, вице-президент компании по глобальным связям.
В прошлом месяце Facebook объявил о сделках с рядом изданий в Великобритании, включая The Guardian, Telegraph Media Group, Financial Times, Daily Mail Group и Sky News. Издатели увидят свой контент в новостях соцсети – специальном разделе в приложении.
Там будут представлены тщательно отобранные и персонализированные новости из сотен национальных, местных и популярных публикаций.
Клегг сказал, что аналогичные сделки были достигнуты с издателями в США, и что Facebook ведет переговоры с медиа из Германии и Франции.
Стоит отметить, что на прошлой неделе законопроект, обязывающий Google и Facebook Inc. платить медиакомпаниям за новости, побудил Facebook ввести ограничения для пользователей и СМИ из Австралии. По решению компании, СМИ и жителям Австралии запретили публиковать ссылки на новости, а также просматривать местные и международные новости.
Впоследствии в Facebook решили отменить подобные меры (ориентировочно на следующей неделе).
Несколько крупных австралийских медиакомпаний, в том числе Seven West Media, Nine Entertainment и Australian Broadcasting Corp, заявили, что ведут переговоры с Facebook.
Компания Google уже заключила ряд сделок с австралийскими издателями: в частности, соглашение о контенте с News Corp. (хотя ранее угрожала прекратить действие своей поисковой системы в Австралии из-за законопроекта).
Как отмечает Reuters, за законодателями Австралии пристально следят во всем мире. А такие страны, как Канада и Великобритания, рассматривают возможность аналогичных шагов в отношении интернет-платформ.
- Парламент Австралии в четверг, 25 февраля, принял законопроект, обязывающий Google и Facebook Inc. платить медиакомпаниям за новостной контент.