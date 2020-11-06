Об этом сообщает АР.

На момент блокировки в группе было больше 350 тысяч пользователей.

На странице группы пользователи социальной сети призывал к насилию и распространяли заявления штаба Трампа о якобы фальсификациях во время подсчета голосов на избирательных участках в колеблющихся штатах.

“В соответствии с исключительными мерами, которые мы принимаем в этот период повышенной напряженности, мы удалили группу” Stop the Steal “, в которой координировали действия по делегитимизации выборного процесса. Мы также видели тревожные призывы к насилию со стороны членов группы”, – пояснили свое решение в Facebook.

Ранее Трамп обвинил демократов в попытке украсть результаты президентских выборов. Он писал о том, что многие крупные СМИ Америки получают “большие деньги и выступают против него”.

Трамп заявил, что намерен подать иски во всех штатах, где в это время претендует на победу демократический кандидат Джо Байден.

На данный момент продолжает подсчет голосов избирателей в таких штатах, как Аризона, Невада, Джорджия, Северная Каролина, Пенсильвания и на Аляске. На избирательных участках считают голоса избирателей, которые голосовали по почте.