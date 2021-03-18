Covid-19 Украина

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ФБР разыскивает россиянина Килимника, который вместе с Деркачем вредил связям США и Украины

Федеральное бюро расследований (ФБР) разыскивает российского бизнесмена Константина Килимника за препятствование правосудию и сговор с препятствования правосудию.

Четверг, 18 марта 2021, 21:00

Об этом сообщает посольство США в Украине.

Отмечается, что Килимник действовал в сговоре с внефракционным народным депутатом Украины Андреем Деркачем, против которого США ввели санкции в сентябре 2020 года “за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года”, а также с другими лицами, “связанными с российской разведкой “.

“Вместе с Андреем Деркачем и связанной с российской разведкой сетью лиц, имевших отношение к Украине, Килимник совершил действия по влиянию на выборы в США и повреждению связей с Украиной. США продолжит тесно работать с Украиной в противостоянии злонамеренному российскому влиянию”, – говорится в заявлении.

Отмечается, что ФБР объявило вознаграждение в 250 тысяч долларов за сведения, которые могут привезти к аресту Килимника.

Сообщается, что в феврале 2018 года Килимнику были предъявлены обвинения во вступлении в преступный сгоров в целях совершения мошенничества против США. 16 февраля суд выдал ордер на его арест. Однако подозреваемый скрывается.

Вмешательство в выборы США

Разведка США представила рассекреченный доклад с доказательствами относительно вмешательства России в процесс американских президентских выборов. В нем сказано, что президент РФ Владимир Путин лично курировал некоторые процессы несанкционированного вмешательства.

По данным разведки, Путин и ряд российских правительственных организаций прилагали усилия к очернению кандидатуры президента Джо Байдена и Демократической партии, поддержке бывшего президента США Дональда Трампа, подрыву общественного доверия к избирательному процессу и обострению социально-политических споров в США.

“Ключевым элементом стратегии Москвы во время этого избирательного цикла было использование людей, связанных с российской разведкой, чтобы продвигать нарративы, включая обманчивые и необоснованные обвинения против президента Байдена, – через американские СМИ, чиновников, известных личностей, включая приближенных к экс-президенту Трампу и его администрации”, – говорится в отчете.

В документе подчеркивается, что Путин мог контролировать деятельность украинского нардепа Андрея Деркача, который “сыграл важную роль” в деятельности РФ по влиянию на выборы.

Также отмечается, что Деркач “имеет связи с российскими официальными лицами, как и с российскими спецслужбами”.

Согласно докладу, Деркач в 2020 году четыре раза публиковал аудиозаписи, которыми пытался доказать причастность Джо Байдена к якобы коррупционным действиям, связанным с Украиной. Такие действия нардепа были направлены на “обеспечение переизбрания президента Трампа”.

Основная идея, которую распространяли из России, осталась неизменной: якобы коррупционные связи между президентом Байденом, его семьей и другими официальными лицами США и Украины.

По данным разведки США, российские спецслужбы “использовали доверенных лиц, связанных с Украиной, и связи этих доверенных лиц, в том числе их контакты в США, чтобы распространить этот нарратив, чтобы дать Москве правдоподобное отрицание их причастности”.

  • В докладе отмечается, что разведка не имеет доказательств того, что украинское правительство было причастно к этому.
Теги: Андрей Деркач, Костянтин Килимник, США, ФБР

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