ФБР разыскивает россиянина Килимника, который вместе с Деркачем вредил связям США и Украины

Федеральное бюро расследований (ФБР) разыскивает российского бизнесмена Константина Килимника за препятствование правосудию и сговор с препятствования правосудию.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

Отмечается, что Килимник действовал в сговоре с внефракционным народным депутатом Украины Андреем Деркачем, против которого США ввели санкции в сентябре 2020 года “за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года”, а также с другими лицами, “связанными с российской разведкой “.

“Вместе с Андреем Деркачем и связанной с российской разведкой сетью лиц, имевших отношение к Украине, Килимник совершил действия по влиянию на выборы в США и повреждению связей с Украиной. США продолжит тесно работать с Украиной в противостоянии злонамеренному российскому влиянию”, – говорится в заявлении.

Отмечается, что ФБР объявило вознаграждение в 250 тысяч долларов за сведения, которые могут привезти к аресту Килимника.

Сообщается, что в феврале 2018 года Килимнику были предъявлены обвинения во вступлении в преступный сгоров в целях совершения мошенничества против США. 16 февраля суд выдал ордер на его арест. Однако подозреваемый скрывается.