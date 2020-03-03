Об этом сообщается в заявлении Федрезерва.

“Основы экономики США остаются сильными. Однако коронавирус представляет растущую угрозу для экономической активности. В свете этих рисков и для поддержки целей в области занятости и стабильности цен Федрезерв решил снизить диапазон ставок по федеральным фондам на 0,5 процентного пункта, до 1–1,25%”, – говорится в сообщении.

При этом также отмечается, что регулятор продолжает следить за тем, как будет развиваться ситуация, а также “использовать имеющиеся инструменты в зависимости от обстоятельств для поддержания экономики”.

Как сообщает британское агентство Reuters, снижение процентных ставок уже до заседания резерва, которое запланировано на 17-18 марта, говорит об экстренной срочности, с которой следует действовать для предотвращения вероятности глобальной рецессии.