Об этом сообщается в заявлении Федрезерва.
“Основы экономики США остаются сильными. Однако коронавирус представляет растущую угрозу для экономической активности. В свете этих рисков и для поддержки целей в области занятости и стабильности цен Федрезерв решил снизить диапазон ставок по федеральным фондам на 0,5 процентного пункта, до 1–1,25%”, – говорится в сообщении.
При этом также отмечается, что регулятор продолжает следить за тем, как будет развиваться ситуация, а также “использовать имеющиеся инструменты в зависимости от обстоятельств для поддержания экономики”.
Как сообщает британское агентство Reuters, снижение процентных ставок уже до заседания резерва, которое запланировано на 17-18 марта, говорит об экстренной срочности, с которой следует действовать для предотвращения вероятности глобальной рецессии.
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