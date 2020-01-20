Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет требует от Вселенского патриарха Варфоломея вернуть оригинал постановления поместного собора от 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ-КП.

Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

Уточняется, что на пресс-конференции в понедельник, 20 января 2020 года, Филарет заявил, что ликвидировать Киевский патриархат требовал именно Константинопольский патриарх Варфоломей.

“Мы пошли на это незаконное решение, так как собор был не по предписанию церковного устава Киевского патриархата. Но когда увидели, что мы стали зависимыми, то отозвали свои подписи под решением о ликвидации Киевского патриархата. И сейчас мы требуем от Вселенского патриарха Варфоломея, чтобы он вернул нам оригинал этого собора”, – заявил он.

По словам Филарета, оригинал постановления собора Киевского патриархата должен находиться не в канцелярии Константинопольского патриархата.

“А вот собор, который был созван того же 15 декабря, но уже не в Теплой Софии, а в Софии Киевской, то был собор не Киевского патриархата, а собор Греческой церкви, которая стала частью Константинопольского патриархата. Те решение и оригинал собора имеет право иметь Вселенский патриарх”, – добавил Филарет.

Напомним, 14 декабря, на соборе Православной церкви Украины, предстоятель Епифаний объявил о юридической ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Православная церковь Украины ранее предостерегла почетного патриарха Филарета от проведения “собора Киевского патриархата” и предупредила, что участие в таком мероприятии будет означать раскол и грозит отлучением от ПЦУ.

11 июня почетный патриарх Православной церкви Филарет заявил, что созовет “поместный собор” Киевского патриархата на 20 июня, чтобы заявить о непризнании Томоса Вселенского патриарха. Патриарх Филарет также заявил, что не признает Томос Вселенского патриарха, который “навязал церкви лишь новую зависимость”.