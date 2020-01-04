Об этом в интервью “Радио Свобода” заявил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

“Решение о статусе митрополии и признании со стороны Константинополя принимал именно Филарет. Если бы он тогда не согласился на такой статус, то, соответственно, не было бы объединительного собора, мы не получили бы и томос. Но он подписал соответствующие документы, он провел поместный собор Киевского патриархата, который распустил все структуры”, – сказал Епифаний.

Также он пояснил, что все структуры УПЦ Киевского патриархата ликвидированы. Он подчеркнул, что не стоит даже говорить о его существовании, как отдельной структуре.

“Поэтому сейчас говорить о существовании отдельной структуры Киевского патриархата нет необходимости. Ни юридически, ни фактически этой церкви уже нет, потому что она легла в основу единой признанной поместной православной церкви”, – добавил Епифаний.

14 декабря, на соборе Православной церкви Украины, предстоятель Епифаний объявил о юридической ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Православная церковь Украины ранее предостерегла почетного патриарха Филарета от проведения “собора Киевского патриархата” и предупредила, что участие в таком мероприятии будет означать раскол и грозит отлучением от ПЦУ.

11 июня почетный патриарх Православной церкви Филарет заявил, что созовет “поместный собор” Киевского патриархата на 20 июня, чтобы заявить о непризнании Томоса Вселенского патриарха. Патриарх Филарет также заявил, что не признает Томос Вселенского патриарха, который “навязал церкви лишь новую зависимость”.