Фонд госимущества продал спиртзавод в Сумской области за 108 млн гривен

Об этом сообщили в пресс-службе ФГИ.
“За объект приватизации на торгах соревновались 4 компании, а стартовая цена выросла в 3,2 раза – с 33,8 млн грн до 108 млн грн”, – говорится в сообщении.
Новый владелец получит, в частности здание солодового цеха и склада химикатов, производственные корпуса, цех лекарственных средств, цех сырого крахмала, спиртохранилище, склады.
Победителем стало ООО “Ринтех”, конечным бенефициаром которого в государственном реестре указана жительница Киева Оксана Левина.
Спиртзавод находится в поселке Дубовязовка Конотопского района Сумской области.
В ФГИ отметили, что процесс приватизации будет считаться завершенным после оплаты.
Напомним, в октябре 2019 президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона относительно разгосударствления спиртовой отрасли. В декабре парламент принял законопроект об отмене государственной монополии на производство спирта. Согласно принятому закону, с 1 июля частный бизнес имеет возможность получить лицензию на производство спирта.
В феврале Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планировало до конца года передать на приватизацию 41 предприятие ГП “Укрспирт”.
- 15 сентября 2020 года Фонд государственного имущества заявил о проведении приватизационного аукциона по ГП “Немировский спиртовой завод” и объявил масштабную приватизацию госпредприятий спиртовой отрасли.
- 15 октября на аукционе продали Немировский спиртзавод ГП “Укрспирт” за 55,083 миллионов гривен.