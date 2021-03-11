Covid-19 Украина

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Фонд госимущества продал спиртзавод в Сумской области за 108 млн гривен

Фонд государственного имущества продал Дубовязовский спиртзавод неподалеку от Конотопа (Сумская область) за 108 млн гривен.

Четверг, 11 марта 2021, 16:55

Об этом сообщили в пресс-службе ФГИ.

“За объект приватизации на торгах соревновались 4 компании, а стартовая цена выросла в 3,2 раза – с 33,8 млн грн до 108 млн грн”, – говорится в сообщении.

Новый владелец получит, в частности здание солодового цеха и склада химикатов, производственные корпуса, цех лекарственных средств, цех сырого крахмала, спиртохранилище, склады.

Победителем стало ООО “Ринтех”, конечным бенефициаром которого в государственном реестре указана жительница Киева Оксана Левина.

Спиртзавод находится в поселке Дубовязовка Конотопского района Сумской области.

В ФГИ отметили, что процесс приватизации будет считаться завершенным после оплаты.

 

Напомним, в октябре 2019 президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона относительно разгосударствления спиртовой отрасли. В декабре парламент принял законопроект об отмене государственной монополии на производство спирта. Согласно принятому закону, с 1 июля частный бизнес имеет возможность получить лицензию на производство спирта.

В феврале Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планировало до конца года передать на приватизацию 41 предприятие ГП “Укрспирт”.

  • 15 сентября 2020 года Фонд государственного имущества заявил о проведении приватизационного аукциона по ГП “Немировский спиртовой завод” и объявил масштабную приватизацию госпредприятий спиртовой отрасли.
  • 15 октября на аукционе продали Немировский спиртзавод ГП “Укрспирт” за 55,083 миллионов гривен.
Теги: Дубов'язівський спиртзавод, спиртзавод, Фонд держмайна, аукцион

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