Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна удвоит количество сотрудников сил безопасности на границах Шенгенской зоны из-за случившихся недавно террористических атак.

Об этом он заявил в ходе визита на пункт пограничного контроля на перевале Пертус в Восточных Пиренеях, сообщает BFM TV.

“С учетом роста террористической угрозы мы решили усилить наш пограничный контроль в Шенгенской зоне”, – сказал он.

Также французский президент сообщил, что власти удвоят численность сил на границах: с 2400 до 4800 полицейских, жандармов, военных.

Отдельно Макрон подчеркнул, что выступает за пересмотр правил, которые регулируют Шенгенскую зону свободного передвижения в Европе.