Об этом он заявил в ходе визита на пункт пограничного контроля на перевале Пертус в Восточных Пиренеях, сообщает BFM TV.
“С учетом роста террористической угрозы мы решили усилить наш пограничный контроль в Шенгенской зоне”, – сказал он.
Также французский президент сообщил, что власти удвоят численность сил на границах: с 2400 до 4800 полицейских, жандармов, военных.
Отдельно Макрон подчеркнул, что выступает за пересмотр правил, которые регулируют Шенгенскую зону свободного передвижения в Европе.
- 29 октября в Ницце у Нотр-Дама мужчина с ножом напал на людей. Погибли две женщины и мужчина, еще несколько человек получили резаные раны.
- Во Франции после трех нападений в день – в Ницце, Авиньоне и у генконсульства Саудовской Аравии – объявили максимальный уровень террористической угрозы.
- В четверг, 29 октября, во французском Лионе задержали мужчину с ножом, который планировал теракт. Перед этим в стране уже состоялись две ножевые атаки.