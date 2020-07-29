Во Франции заявили, что не планируют вводить полный запрет для своих граждан на поездки в страны Европейского Союза.

Об этом сообщило американское издание Politico.

По словам государственного секретаря министерства иностранных дел Франции Клемана Бона, правительство государства будет создавать рекомендации по поводу безопасности поездок в отдельные регионы, где распространение коронавируса возобновляется. Но категорически путешествия запрещать не будут.

“Нужно как можно больше избегать тотального закрытия границ в пределах Европы и Шенгенской зоны. Мы пытаемся бороться с кластерами без непропорциональных мер”, – заявил он.

Например, представитель французского правительства напомнил, что в данный момент французам не рекомендуется путешествовать в Каталонию, где наблюдается вспышка коронавируса.

“Но эта мера не распространяется на всю Испанию”, – подчеркнул он.

Напомним, что в течение нескольких месяцев с марта 2020 года внутренние границы государств-членов Европейского Союза и Шенгенской зоны были полностью закрыты для путешествий без крайней необходимости (то есть, для туристических путешествий). Границы большинства государств Европейского Союза до сих пор остаются закрытыми для туристов из стран, не являющихся членами ЕС и в которых наблюдается большое количество активных случаев коронавируса на 100 000 населения.