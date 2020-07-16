В Европейском союзе обновили "зеленый список" стран, граждане которых могут попасть на территорию стран-участниц.

Об этом сообщается на официальном сайте Совета Европы.



Исходя из критериев распространения коронавируса, с 16 июля страны-члены Европейского Союза будут снимать ограничения на въезд для граждан Алжира, Канады, Австралии, Грузии, Марокко, Японии, Руанды, Новой Зеландии, Таиланда, Южной Кореи, Уругвая, Туниса и Китая.

Уточняется, что по сравнению с предыдущим списком двухнедельной давности из него были исключены Сербия и Черногория.

При этом отмечается, что в случае с каждой страной в Евросоюзе будут учитывать взаимность открытия границ.

Данные рекомендация Совета Европы распространяются на все государства Шенгенской зоны.