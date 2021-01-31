Гаагский суд 1 февраля возобновит рассмотрение по делу MH17

Это следует из внесенных изменений в график слушаний Окружного суда Гааги.
Заседание назначено на 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву), говорится в сообщении.
Также запланировано онлайн-трансляцию заседания.
Напомним, что Boeing-777 рейса MH17 был сбит террористами в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находилось 298 человек. Все они погибли.
- Ранее сообщалось, что Главное разведывательное управление РФ координировало распространение неправдивой информации о катастрофе MH17 на Донбассе летом 2014 года. Фейки распространяли с помощью Bonanza Media.
- Ранее сообщалось, что установлена личность еще одного российского генерала, причастного к крушению Boeing МН17.
- В МИД Украины заявили, что в список подозреваемых по делу о крушении рейса МН17 может войти и военно-политическое руководство РФ.