Гаагский суд 1 февраля возобновит рассмотрение по делу MH17

Первое судебное заседание в 2021 году по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 над оккупированным Донбассом состоится в Нидерландах, в судебном комплексе "Схипхол" 1 февраля.

Это следует из внесенных изменений в график слушаний Окружного суда Гааги.

Заседание назначено на 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву), говорится в сообщении.

Также запланировано онлайн-трансляцию заседания.

Напомним, что Boeing-777 рейса MH17 был сбит террористами в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находилось 298 человек. Все они погибли.