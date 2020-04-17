#Буквы рассказывают, где можно онлайн отслеживать уровень загрязнения воздуха.
AirVisual
Это портал, на котором в режиме реального времени можно отслеживать, где на данный момент воздух грязнее всего.
Формула индекса обычно учитывает до 6 основных загрязнителей (PM2,5, PM10, окись углерода, двуокись серы, двуокись азота и приземный озон) и рассчитывает соответствующий риск для здоровья для каждого города.
Индекс колеблется от 0 до 500, где высокие значения индекса указывают на более высокий уровень загрязнения воздуха и более высокий потенциал неблагоприятных последствий для здоровья. Например, любое значение, большее 300, считается опасным, в то время как значение AQI 0-50 говорит о хорошем качестве воздуха.
AQICN
Этот портал предоставляет информацию о качестве воздуха в режиме реального времени для более чем 12 000 станций в 1000 крупных городах из 100 стран.
Telegram-бот “Индекс качества воздуха в Киеве”
Этот бот показывает и объясняет индекс качества воздуха в Киеве, а также автоматически направляет предостережения, если есть риск для здоровья киевлян.
В боте есть возможность выбрать район проживания. На данный момент доступно 26 районов: Подол, Липки, Оболонь, Дарница, Харьковский массив, Лесной массив, Соцгород, Осокорки, Нивки, Шулявка, Отрадный, Голосеево, Лукьяновка, Позняки, Борщаговка, Соломенка, Святошино, Воскресенка, Русановка, Минский массив, Теремки, ВДНХ, г. Вишневое, г. Ирпень, г. Борисполь и г. Бровары.
Сообщения с информацией относительно индекса качества воздуха поступают исключительно для выбранного района.
SaveEcoBot
Этот бот агрегирует данные по наибольшему количеству открытых источников, среди которых общественные и коммерческие проекты, органы местного самоуправления, университеты и станции отдельных жителей страны.
В боте можно найти информацию о загрязнении, загрязнителях и инструментах защиты окружающей среды.
- Накануне сообщалось, что из-за пожара в Чернобыльской зоне в Киеве наблюдается задымленность воздуха. Горожан попросили не открывать окна и не выходить из дома.
- Утром 17 апреля индекс качества воздуха в Киеве составлял 169 единиц (вредно).