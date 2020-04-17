По состоянию на 11:00 17 апреля, уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму почти в семь раз, составив 338 при необходимых 50. О выбросах в атмосферу химических веществ, твердых частиц и биологических материалов сообщают также жители других городов Украины.

#Буквы рассказывают, где можно онлайн отслеживать уровень загрязнения воздуха.

Это портал, на котором в режиме реального времени можно отслеживать, где на данный момент воздух грязнее всего.

Формула индекса обычно учитывает до 6 основных загрязнителей (PM2,5, PM10, окись углерода, двуокись серы, двуокись азота и приземный озон) и рассчитывает соответствующий риск для здоровья для каждого города.

Индекс колеблется от 0 до 500, где высокие значения индекса указывают на более высокий уровень загрязнения воздуха и более высокий потенциал неблагоприятных последствий для здоровья. Например, любое значение, большее 300, считается опасным, в то время как значение AQI 0-50 говорит о хорошем качестве воздуха.

Этот портал предоставляет информацию о качестве воздуха в режиме реального времени для более чем 12 000 станций в 1000 крупных городах из 100 стран.

Этот бот показывает и объясняет индекс качества воздуха в Киеве, а также автоматически направляет предостережения, если есть риск для здоровья киевлян.

В боте есть возможность выбрать район проживания. На данный момент доступно 26 районов: Подол, Липки, Оболонь, Дарница, Харьковский массив, Лесной массив, Соцгород, Осокорки, Нивки, Шулявка, Отрадный, Голосеево, Лукьяновка, Позняки, Борщаговка, Соломенка, Святошино, Воскресенка, Русановка, Минский массив, Теремки, ВДНХ, г. Вишневое, г. Ирпень, г. Борисполь и г. Бровары.

Сообщения с информацией относительно индекса качества воздуха поступают исключительно для выбранного района.

Этот бот агрегирует данные по наибольшему количеству открытых источников, среди которых общественные и коммерческие проекты, органы местного самоуправления, университеты и станции отдельных жителей страны.

В боте можно найти информацию о загрязнении, загрязнителях и инструментах защиты окружающей среды.