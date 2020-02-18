Пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко заявил, что на заседании Совета безопасности поднимут вопрос эскалации на Донбассе.

Об этом Николенко сообщает на своей странице в Facebook.

“Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, которое проводится сегодня”, – написал он.

Также пресс-секретарь рассказал, что украинскую делегацию на заседании возглавит замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

В свою очередь глава министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна также поднимет вопрос нарушения Россией Минских соглашений на заседании Совбеза ООН.

“Самым решительным образом осуждаем циничные попытки поддерживаемых Россией сил разрушить нынешний хрупкий статус-кво вблизи Золотого. Сегодня в Совете Безопасности ООН Эстония поднимет вопрос об очередном очень серьезном нарушении Россией Минских соглашений и обещаний, данных ею в Париже”, – пишет он на своей странице в Twitter.