Об этом Николенко сообщает на своей странице в Facebook.
“Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, которое проводится сегодня”, – написал он.
Также пресс-секретарь рассказал, что украинскую делегацию на заседании возглавит замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица.
В свою очередь глава министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна также поднимет вопрос нарушения Россией Минских соглашений на заседании Совбеза ООН.
“Самым решительным образом осуждаем циничные попытки поддерживаемых Россией сил разрушить нынешний хрупкий статус-кво вблизи Золотого. Сегодня в Совете Безопасности ООН Эстония поднимет вопрос об очередном очень серьезном нарушении Россией Минских соглашений и обещаний, данных ею в Париже”, – пишет он на своей странице в Twitter.
- Сегодня под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. В результате начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области с самого утра – вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого).
- В результате боевых действий сегодня погиб украинский воин, трое были ранены и двое контужены.
- В Генштабе ВСУ заверили, что все украинские позиции после сегодняшней атаки оккупантов на Донбассе находятся под контролем войск Украины.