Об этом в Facebook сообщил советник министра МВД Зорян Шкиряк.
“Рад сообщить, что наш друг и боевой побратим, генерал полиции ІІІ ранга, глава ГУ НП Киева Андрей Крищенко, успешно поборол болезнь и полностью выздоровел после перенесенного COVID-19!” – написал Шкиряк.
Все повторные тесты Крищенко отрицательные, медицинские показатели в норме, состояние здоровья отличное.
“Сегодня Андрей Евгениевич уже на работе и приступил к исполнению своих обязанностей после длительной паузы. Настроение у него бодрое и победное, а дух несокрушимый!” – добавил Зорян Шкиряк.
- Ранее сообщалось, что начальник полиции Киева Крищенко заразился коронавирусом.
- Народный депутат от “Оппозиционной платформы – За життя” Александр Лукашев сдал положительный тест на коронавирус COVID-19.
- У народного депутата от партии “Слуга народа” Руслана Горбенко подтвердили заражение коронавирусом.