Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко полностью выздоровел после заболевания COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил советник министра МВД Зорян Шкиряк.

“Рад сообщить, что наш друг и боевой побратим, генерал полиции ІІІ ранга, глава ГУ НП Киева Андрей Крищенко, успешно поборол болезнь и полностью выздоровел после перенесенного COVID-19!” – написал Шкиряк.

Все повторные тесты Крищенко отрицательные, медицинские показатели в норме, состояние здоровья отличное.

“Сегодня Андрей Евгениевич уже на работе и приступил к исполнению своих обязанностей после длительной паузы. Настроение у него бодрое и победное, а дух несокрушимый!” – добавил Зорян Шкиряк.