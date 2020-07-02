Министр финансов Сергей Марченко заявил, что роста безработицы в стране в настоящее время нет.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу”.

“Да, количество безработных за период кризиса выросла на 200-300 тысяч. Эта цифра зафиксирована, она не растет. Роста безработицы нет”, — заявил министр.

Также Марченко сообщил, что регистрация новых физлиц-предпринимателей “вышла на докризисный уровень”.

Сразу несколько участников дискуссии заявили, что статистика, которой апеллирует министр, является некорректной, а количество безработных в стране значительно выше.