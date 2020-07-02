Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу”. 

“Да, количество безработных за период кризиса выросла на 200-300 тысяч. Эта цифра зафиксирована, она не растет. Роста безработицы нет”, — заявил министр.

Также Марченко сообщил, что регистрация новых физлиц-предпринимателей “вышла на докризисный уровень”.

Сразу несколько участников дискуссии заявили, что статистика, которой апеллирует министр, является некорректной, а количество безработных в стране значительно выше.

Напомним, ранее в Торгово-промышленной палате сообщили, что за время карантина количество безработных в Украине увеличилось уже более чем на миллион. Отмечалось, что в первую очередь потеряли работу люди, которые были заняты в сферах, деятельность которых была приостановлена из-за карантина.

В то же время в Минэкономики 16 апреля проинформировали, что с начала карантина количество официально зарегистрированных безработных в Украине увеличилось почти на 90 тысяч.