Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу”.
“Да, количество безработных за период кризиса выросла на 200-300 тысяч. Эта цифра зафиксирована, она не растет. Роста безработицы нет”, — заявил министр.
Также Марченко сообщил, что регистрация новых физлиц-предпринимателей “вышла на докризисный уровень”.
Сразу несколько участников дискуссии заявили, что статистика, которой апеллирует министр, является некорректной, а количество безработных в стране значительно выше.
Напомним, ранее в Торгово-промышленной палате сообщили, что за время карантина количество безработных в Украине увеличилось уже более чем на миллион. Отмечалось, что в первую очередь потеряли работу люди, которые были заняты в сферах, деятельность которых была приостановлена из-за карантина.
В то же время в Минэкономики 16 апреля проинформировали, что с начала карантина количество официально зарегистрированных безработных в Украине увеличилось почти на 90 тысяч.
- По состоянию на середину мая количество безработных в стране уже достигло 0,5 млн.
- В июне количество официально зарегистрированных безработных в Украине возросло до 511 тысяч