Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.
Министр отметил, что Кабмин на фоне роста количества заболевших COVID-19 внес изменения в постановление, регламентирующее карантин. В частности, были определены новые признаки, в связи с которыми могут быть усилены карантинные меры.
Степанов выразил мнение, что для того, чтобы заболеваемость пошла на спад, украинцам нужно “просто задуматься и придерживаться тех рекомендаций министерства, которые даются”. В настоящее же время украинцы этого, по словам министра, не делают, происходит “полная анархия”.
“Потому что там, иногда, простите, анархия полная, которая происходит с точки зрения соблюдения правил, которые мы рекомендуем. Надо посмотреть на улицу, что происходит в наших ресторанах, клубах, барах, что происходит на пляжах в Одессе. Конечно, трудно говорить, что таким образом мы можем сдерживать распространение коронавируса”, — отметил Степанов.
Позднее народный депутат от “Голоса” Ольга Стефанишина отметила, что ей “неудобно слышать вещи про анархию и то, что люди виноваты в том, что сейчас происходит”. Она выразила мнение, что людям сложно объяснить важность соблюдения правил карантина, когда их не придерживаются представители власти.
“Люди слышат от министра, что есть карантин, нельзя ходить в рестораны. На следующий день они видят президента с санитарным врачом, которые пью кофе в ресторане“, — отметила она.
Тогда Степанов ответил, что обычно украинцев “не называет анархистами, а просит придерживаться рекомендаций Министерства охраны здоровья”.
- По состоянию на утро 18 июня в Украине зафиксирован новый антирекорд заболеваемости коронавирусом COVID-19 – 829 новых случаев за сутки. За все время эпидемии в Украине заболели 34 тысячи 63 человека: среди них 2506 детей и 5716 медиков.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что рост заболеваемости в Украине связан не с увеличением количества ПЦР-тестирований, а с проведением праздников без соблюдения противоэпидемических мероприятий.