Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.

Министр отметил, что Кабмин на фоне роста количества заболевших COVID-19 внес изменения в постановление, регламентирующее карантин. В частности, были определены новые признаки, в связи с которыми могут быть усилены карантинные меры.

Степанов выразил мнение, что для того, чтобы заболеваемость пошла на спад, украинцам нужно “просто задуматься и придерживаться тех рекомендаций министерства, которые даются”. В настоящее же время украинцы этого, по словам министра, не делают, происходит “полная анархия”.

“Потому что там, иногда, простите, анархия полная, которая происходит с точки зрения соблюдения правил, которые мы рекомендуем. Надо посмотреть на улицу, что происходит в наших ресторанах, клубах, барах, что происходит на пляжах в Одессе. Конечно, трудно говорить, что таким образом мы можем сдерживать распространение коронавируса”, — отметил Степанов.

Позднее народный депутат от “Голоса” Ольга Стефанишина отметила, что ей “неудобно слышать вещи про анархию и то, что люди виноваты в том, что сейчас происходит”. Она выразила мнение, что людям сложно объяснить важность соблюдения правил карантина, когда их не придерживаются представители власти.

“Люди слышат от министра, что есть карантин, нельзя ходить в рестораны. На следующий день они видят президента с санитарным врачом, которые пью кофе в ресторане“, — отметила она.

Тогда Степанов ответил, что обычно украинцев “не называет анархистами, а просит придерживаться рекомендаций Министерства охраны здоровья”.