МОЗ объявил о начале второго этапа борьбы с коронавируса в Украине.

Об этом Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил в интервью 112 канала.

Сообщается, что второй этап борьбы с COVID-19 помимо предупредительных мер предполагает непосредственное лечение болезни.

“Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус. Поэтому сейчас, в данный момент, у нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или из Европы, а являются нашими, местными, очагами. То есть начинается второй этап, и мы должны не допустить пандемии в стране”, – сказал Емец.

Емец отметил, что МОЗ восстанавливает санитарную службу, которая играет ключевую роль в борьбе с коронавирусом.

“Сейчас очень важно локализовать очаги вируса, потому что третий этап этого невидимого врага (ред. – коронавируса) – смертность”, – подчеркнул министр.