Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.
Для таких перевозок разработаны маршруты общественного транспорта.
“Ездить в транспорте они смогут только при наличии специального пропуска для проезда. Такие пропуска мы сейчас передаем на все необходимые предприятия. Все остальные пользоваться общественным транспортом на время ограничений не смогут”, – отметил мэр.
По его словам, такой шаг необходим для того, чтобы удержать ситуацию и выиграть время – не дать вирусу охватить столицу.
“Мы живем в новых реалиях, которых многие, к сожалению, до сих пор не поняли. Инфекция коронавируса стремительно распространяется. А введенных ограничительных мер придерживаются далеко не все киевляне и предприятия. Городские власти, понимая всю серьезность ситуации и возможных ее последствиях для здоровья и жизни людей, вынуждена вводить более строгие ограничения”, – отметил Кличко.
Мэр подчеркнул, что общается с коллегами из других стран, в частности, с мэрией Уханя.
“Вчера мы получили, можно сказать, целую книгу. Это рекомендации властей Уханя и китайских специалистов, составленные на основе их опыта в остановке распространения вируса. Один из главных моментов – это строгое ограничение контактов между людьми. Максимальная изоляция по домам”, – отметил Виталий Кличко.
Поліція та нацгвардія: Київ зупинив пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб аптек і продмагів.
Поліція та нацгвардія: Київ зупинив пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб аптек і продмагів.
Ось як це контролюється 👇🏼
Опубліковано Букви Неділя, 22 березня 2020 р.
Ранее первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник объяснил механизм получения специальных пропусков на общественный транспорт во время карантина в Киеве.
- 21 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил об усилении карантинных мероприятий в столице, в частности, об остановке работы общественного транспорта с 23 марта.
- 17 марта с 23:00 вечера в Киеве прекратил работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19. В связи с этим КП “Киевпастранс” обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро.
- Киевляне, которые раньше добирались на работу и с работы на метро, вынуждены искать другие способы это сделать. В результате жителям столицы пришлось часами стоять на остановках в ожидании транспорта, образуя огромные очереди.