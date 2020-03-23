С понедельника, 23 марта, общественный транспорт Киева будет перевозить только отдельные категории граждан - медработников, спасателей, правоохранителей, коммунальных работников, персонал продуктовых магазинов и аптек, сотрудников стратегических предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

Для таких перевозок разработаны маршруты общественного транспорта.

“Ездить в транспорте они смогут только при наличии специального пропуска для проезда. Такие пропуска мы сейчас передаем на все необходимые предприятия. Все остальные пользоваться общественным транспортом на время ограничений не смогут”, – отметил мэр.

По его словам, такой шаг необходим для того, чтобы удержать ситуацию и выиграть время – не дать вирусу охватить столицу.

“Мы живем в новых реалиях, которых многие, к сожалению, до сих пор не поняли. Инфекция коронавируса стремительно распространяется. А введенных ограничительных мер придерживаются далеко не все киевляне и предприятия. Городские власти, понимая всю серьезность ситуации и возможных ее последствиях для здоровья и жизни людей, вынуждена вводить более строгие ограничения”, – отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что общается с коллегами из других стран, в частности, с мэрией Уханя.

“Вчера мы получили, можно сказать, целую книгу. Это рекомендации властей Уханя и китайских специалистов, составленные на основе их опыта в остановке распространения вируса. Один из главных моментов – это строгое ограничение контактов между людьми. Максимальная изоляция по домам”, – отметил Виталий Кличко.

Поліція та нацгвардія: Київ зупинив пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб аптек і продмагів. Поліція та нацгвардія: Київ зупинив пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб аптек і продмагів. Ось як це контролюється 👇🏼 Опубліковано Букви Неділя, 22 березня 2020 р.

Ранее первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник объяснил механизм получения специальных пропусков на общественный транспорт во время карантина в Киеве.