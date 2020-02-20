Президент України Володимир Зеленський засудив протести в регіонах проти прийому евакуйованих із Китаю українців і запевнив, що небезпеки немає.

Відповідний пост він оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

Глава держави уточнив, що літак із українцями і громадянами інших країн не зміг спочатку здійснити посадку в аеропорту Харкова через погодні умови. Зеленський запевнив, що вжито безпрецедентних заходів безпеки.

“Заходи безпеки – безпрецедентні. Зробили все можливе й неможливе, щоб гарантувати: вірус в Україну не потрапить. Декількох громадян не пустили на борт в Ухані, оскільки у них була трохи підвищена температура. Всі, хто піднявся на борт, у задовільному стані. Вони здорові, але мають пройти карантин і обсервацію протягом 14 днів. Евакуйовані житимуть у закритому медичному центрі Національної гвардії у Нових Санжарах. Він буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки. Протягом двох тижнів це буде, напевне, найбільш охоронюваний об’єкт у країні“, – наголосив Зеленський.

Він запевнив, що “бактеріологічної небезпеки немає”. У той же час, за словами президента, “є інша небезпека” – реакція людей на евакуацію українців.

“Небезпека забути про те, що всі ми люди і всі ми – українці. Кожен з нас. Включно з тими, хто опинився в Ухані під час епідемії”, – зазначив Зеленський.

“Коли Франція евакуювала людей з Уханя і їх привезли в одне з міст, реакція у мешканців цього міста була одна: вони турбувалися про життя і здоров’я своїх співгромадян, співчували тим, хто опинився у складній ситуації. Навіть у Казахстані, коли наш літак з Уханя сів на дозаправку й доправив казахстанського громадянина, не було жодних протестів і блокувань. Навпаки, всі дякували й раділи, що людина нарешті вдома. На жаль, не всі з нас можуть пишатися такою ж людяною реакцією”, – написав президент.

Зеленський додав, що спроби перекривати дороги, блокувати госпіталі, “не пускати громадян України в Україну” – не найкращий бік характеру українців.

Президент наголосив, що така реакція громадян не вплине на позицію держави щодо евакуйованих українців.

“Українець завжди залишається українцем. Тимчасове перебування в Ухані або еміграція до Канади не робить його чужим для своєї країни. Розумію: стара політика протягом десятків років робила звичним ділити українців на “правильних” і “неправильних”. Але ця епоха скінчилася. Ми будемо боротися за кожного українця, який опинився у біді, – де б він не перебував. Рятувати, евакуювати, обмінювати. Україна не здаватиме своїх. Такою буде державна політика – я це гарантую. Але такою ж самою має бути й реакція суспільства – я на це дуже сподіваюся”, – підсумував Зеленський.