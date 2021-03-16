Covid-19 Украина

обновлено 16.03.2021 в 20:02

Всего:

1477190 (+9642)

Болеют:

216284 (+9642)

Выздоровели:

1232209 (+6202)

Умерло:

28697 (+264)

21:48 В администрации Байдена представили изменения в иммиграционной политике
21:28 Бывшие узники Кремля призвали Зеленского не атаковать Порошенко через борьбу с Медведчуком
21:21 Audi полностью прекращает разработку бензиновых и дизельных двигателей
21:10 Принц Гарри впервые поговорил с родственниками после скандального интервью
20:38 Только 18% украинцев считают, что события в стране развиваются в правильном направлении
20:26 Глава УГКЦ и другие религиозные деятели вакцинировались от COVID-19 (видео)
20:23 Нет признаков того, что вакцина AstraZeneca провоцирует образование тромбов, – регулятор ЕС
20:20 В США назначат ответственную за восстановление малого бизнеса после COVID-19
20:11 Раде предлагают денонсировать «харьковские соглашения»: законопроект
20:00 Впервые в истории: мужчина-трансгендер Элиот Пейдж появится на обложке журнала Time
19:58 Суды, правительство, Верховная Рада и не только: кому больше всего не доверяют украинцы
19:33 В Великобритании требуют провести расследование по распространению коронавируса
19:27 Гендиректор «Укроборонпрома» заболел COVID-19 во время поездки в Японию
19:26 Ватикан запретил священникам благословлять однополые браки
19:19 Киев и Винницкая область близки к переходу в «красную» зону карантина, – Степанов
19:12 Деми Ловато анонсировала новый альбом
19:06 В Днепре экс-главаря «ЛНР» Плотницкого заочно приговорили к пожизненному сроку
18:56 Новую линейку одежды Adidas представила модель с волосатыми подмышками
18:39 Собака, украденная со двора своего владельца в США, вернулась домой через 13 лет
18:36 «Вы лицемеры безграмотные»: Арестович выругался на тех, кто требовал его отставки после грубости в соцсетях
18:34 Завершение земельной реформы: Рада успела пройти 160 поправок к законопроекту из свыше 3 тысяч
18:18 В Европе пройдут учения НАТО Defender-Europe 21
17:57 Три новых песни Дрейка вошли в топ-3 Billboard
17:56 Уснул на льдине и пересек Атлантику: в Ирландии впервые увидели моржа
Партнерский материал
17:47 Сервис доставки овощей и фруктов OVO привлек $150 000
17:35 Степанов уверяет, что Украине не было случаев тромбоза после вакцинации Covishield
17:28 Четвертый сезон сериала «Убивая Еву» станет последним
17:25 Убийца из романа «Ужас Амитивилля» умер в тюрьме в возрасте 69 лет
17:22 Украинцы больше всего доверяют ВСУ, волонтерам и церкви: опрос
17:02 Илон Маск записал техно-трек и продает его в виде NFT-токена
16:30 В Броварах вакцинировали 6 «общественных деятелей», но их имена не разглашают
16:15 В Бразилии уволят уже третьего главу министерства здравоохранения с начала пандемии

Глава УГКЦ и другие религиозные деятели вакцинировались от COVID-19 (видео)

Религиозных деятелей, медиков и работников Кабинета Министров Украины вакцинировали от коронавируса в прямом эфире. Для прививки использовали остаточные дозы Covishield.

Вторник, 16 марта 2021, 20:26

Об этом сообщил руководитель отдела по вопросам религий, обеспечения права граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания Секретариата Кабмина Андрей Юраш.

Прививку от COVID-19 сделали:

  • главе Украинской греко-католической церкви Святославу (Шевчуку)
  • архимандриту, насельнику Михайловского Златоверхого монастыря Православной церкви Украины Лаврентию;
  • главному раввину Киева Ребе Ионафаному Марковичу;
  • представителям Федерации еврейских общин в столице Украины Леониду Барацу и Борису Стругацких.

Фото: Андрей Юраш

Видеотрансляцию вакцинации вело Министерство здравоохранения Украины.

Напомним, Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины CoviShield: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”. В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.

Теги: COVID-19, COVID19, вакцина против коронавируса, вакцинация, видео, здоров'я, УГКЦ

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook