Глава УГКЦ и другие религиозные деятели вакцинировались от COVID-19 (видео)

Религиозных деятелей, медиков и работников Кабинета Министров Украины вакцинировали от коронавируса в прямом эфире. Для прививки использовали остаточные дозы Covishield.

Об этом сообщил руководитель отдела по вопросам религий, обеспечения права граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания Секретариата Кабмина Андрей Юраш.

Прививку от COVID-19 сделали:

главе Украинской греко-католической церкви Святославу (Шевчуку)

архимандриту, насельнику Михайловского Златоверхого монастыря Православной церкви Украины Лаврентию;

главному раввину Киева Ребе Ионафаному Марковичу;

представителям Федерации еврейских общин в столице Украины Леониду Барацу и Борису Стругацких.

Фото: Андрей Юраш

Видеотрансляцию вакцинации вело Министерство здравоохранения Украины.

Напомним, Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины CoviShield: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”. В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.