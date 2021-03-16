Глава УГКЦ и другие религиозные деятели вакцинировались от COVID-19 (видео)

Об этом сообщил руководитель отдела по вопросам религий, обеспечения права граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания Секретариата Кабмина Андрей Юраш.
Прививку от COVID-19 сделали:
- главе Украинской греко-католической церкви Святославу (Шевчуку)
- архимандриту, насельнику Михайловского Златоверхого монастыря Православной церкви Украины Лаврентию;
- главному раввину Киева Ребе Ионафаному Марковичу;
- представителям Федерации еврейских общин в столице Украины Леониду Барацу и Борису Стругацких.
Фото: Андрей Юраш
Видеотрансляцию вакцинации вело Министерство здравоохранения Украины.
Напомним, Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины CoviShield: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”. В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.
- 2 марта заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко публично вакцинировался от коронавируса COVID-19.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом на 13 день после получения первой дозы вакцины Covishield.