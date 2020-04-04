Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
“Хочу, чтобы все мы с пониманием относились к тем мероприятиям, которые мы применяем. Поскольку если мы не будем принимать более жесткие карантинные мероприятия, то мы можем ожидать пик коронавирусной болезни уже начиная с 14-15 апреля. Это может привести к большому, массовому поступлению больных, тяжелых больных в учреждения здравоохранения. И это может привести к большому количеству негативных последствий, в том числе и летальных”, – сказал он.
Ляшко также отметил, что всем нужно сознательно к этому относиться и, в первую очередь, беречь свое здоровье.
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Напомним, 3 апреля Кабинет Министров Украины опубликовал постановление об ужесточении карантина в стране в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.
В частности, с 6 апреля запрещено находиться в общественных местах без защитной маски или респиратора. Также нельзя будет выходить на улицу без документов.
Что такое общественные места
Определение данного термина, в частности, содержится в законе, запрещающем курение в общественных местах (“О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения”), а также в приказе Министерства обороны Украины “Об утверждении Инструкции об организации патрульно-постовой службы Военной службой правопорядка в ВСУ”. В обоих случаях определение аналогичное.
Общественное место – это здание (сооружение) или любая его часть со свободным доступом к ней населения, или по приглашению, или за плату, либо постоянно, либо периодически, в частности подъезды, подземные переходы, стадионы и тому подобное.
- По состоянию на утро 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных.