Если Украина не будет принимать более жесткие карантинные меры, то пик заболевания в Украине может начаться 14-15 апреля.

Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

“Хочу, чтобы все мы с пониманием относились к тем мероприятиям, которые мы применяем. Поскольку если мы не будем принимать более жесткие карантинные мероприятия, то мы можем ожидать пик коронавирусной болезни уже начиная с 14-15 апреля. Это может привести к большому, массовому поступлению больных, тяжелых больных в учреждения здравоохранения. И это может привести к большому количеству негативных последствий, в том числе и летальных”, – сказал он.

Ляшко также отметил, что всем нужно сознательно к этому относиться и, в первую очередь, беречь свое здоровье.

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На видео с 9 мин. 10 сек.

Напомним, 3 апреля Кабинет Министров Украины опубликовал постановление об ужесточении карантина в стране в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

В частности, с 6 апреля запрещено находиться в общественных местах без защитной маски или респиратора. Также нельзя будет выходить на улицу без документов.

Что такое общественные места

Определение данного термина, в частности, содержится в законе, запрещающем курение в общественных местах (“О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения”), а также в приказе Министерства обороны Украины “Об утверждении Инструкции об организации патрульно-постовой службы Военной службой правопорядка в ВСУ”. В обоих случаях определение аналогичное.

Общественное место – это здание (сооружение) или любая его часть со свободным доступом к ней населения, или по приглашению, или за плату, либо постоянно, либо периодически, в частности подъезды, подземные переходы, стадионы и тому подобное.