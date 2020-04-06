Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

Ведущий шоу отметил, что сегодня в Украине проводят около 115 тестов на 1 млн населения, в то время как в других странах акцент делают в первую очередь на тестировании и изоляции заболевших пациентов.

Ляшко, комментируя это, проинформировал, что сегодня тест проводят только тем пациентам, у которых есть симптомы заболевания. По словам замминистра, в стране есть возможность проводить порядка 30 тысяч тестов в неделю, но проводится только около 7 тысяч, поскольку лаборатории недозагружены образцами.

“Украина готова сейчас проводить 30 тысяч тестирований в неделю. В дальнейшем запланированы меры, стратегия развития тестирований, которая будет позволять проводить 80 тысяч тестирований в неделю. Мы сегодня рассматривали этот вопрос — почему у нас проводится около 1 тысячи тестов в день. Вопрос в том, что нет необходимости. Сегодня лаборатории недозагружены образцами”, — сказал он.

Ляшко объяснил, что в случае, если пациент подозревает, что болен COVID-19, он может обратиться в скорую или к своему семейному врачу. Именно семейные врачи должны координировать специализированные бригады на местах, которые берут образцы для анализов у таких пациентов.

Ляшко выразил мнение, что причиной тому, что тестов проводится так немного, могло послужить то, что семейные врачи не направляют пациентов на тест.

“Сегодня у нас есть сигнал из областей, что все у кого пневмония, тестируются. Возможно, есть проблема с реагированием, невыездом к людям, которые сообщают врачам, что у них есть подозрение, не берутся образцы и не делаются исследования”, — отметил он.

Что касается тестирования тех, у кого симптомов заболевания нет, Ляшко отметил, что бессимптомные носители действительно несут угрозу, однако не такую высокую, как люди с первыми симптомами заболевания. Последних медики намерены отслеживать, тестировать и изолировать. С этой целью правительство планирует создать по стране мобильные пункты тестирования на COVID-19.

“Мы должны оценивать возможности системы охраны здоровья, лабораторной сети и экономическое состояние страны. Мобильные бригады и места для мобильного тестирования, куда можно приехать на автомобиле и сдать [тест] тоже планируются”, — сказал он, не уточнив сроки развертывания такого вида тестирования.

Кроме того, Ляшко отметил, что внедрять всеобщее тестирование не будут

“Когда мы говорим о том, есть у нас возможность внедрить всем общее тестирование и изолировать бессимптомных носителей… Мы выбрали другую стратегию, мы изолируем, просим всех изолироваться и оставаться дома”, — подытожил главсанврач.