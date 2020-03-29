Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
По ее словам, сейчас происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.
“Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку – в разгар коронавируса. На совещании руководства ВР проходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко”, – сообщила Геращенко.
- Ранее сообщалось, что Министра охраны здоровья Илью Емца могут заменить на бывшего главу Одесской облгосадминистрации Максима Степанова.
- Таким образом, Емец может установить очередной рекорд непродолжительности пребывания в должности.
- За время своего пребывания министр запомнится лишь заявлениями, что все пожилые люди умрут от коронавируса.