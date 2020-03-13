Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець на засіданні комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації заявив, що в Україні від коронавируса "помруть всі пенсіонери".

Про це у Facebook написав народний депутат від партії “Голос” Ярослав Железняк.

“Новий міністр охорони здоров’я щойно на засіданні профільного комітету заявив, що через вірус: “помруть всі пенсіонери”…. це транслює канал “Рада”, дивляться громадяни. І головне – це не відповідає дійсності. Поставив питання міністру. Дав можливість виправити помилку. Відповідь звичайно така, що не зрозуміло – заспокоїв, чи нагнав ще паніку”, – написав нардеп.

За словами кореспондента #Букв, Ілля Ємець сказав, що коронавірусом “діти не хворіють, а пенсіонери помруть”.

Варто зазначити, що пізніше Ілля Ємець вибачився на свої слова.

“Прошу вибачення за те, що десь щось не так сказав”, – відповів він.