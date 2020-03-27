Об этом сообщили Буквам источники во власти. Аналогичную новость сообщили источники Украинской правды.

Таким образом, Емец может установить очередной рекорд непродолжительности пребывания в должности.

За время своего пребывания министр запомнится лишь заявлениями, что все пожилые люди умрут от коронавируса.

На этой неделе об увольнении Емца сообщил нардеп Александр Дубинский. По словам депутата, это должно было произойти из-за того, что министр узнав, что чрезвычайного положения не будет, сфабриковал свой анализ на коронавирус и выслал фото в Офис президента. Когда там узнали о подделке, то вроде бы решили уволить министра.

Максим Степанов возглавил Одесскую обладмистрацию после увольнения Михеила Саакашвили. 8 апреля 2019, перед вторим туром выборов президента, его уволил Петр Порошенко. Тогда в администрации президента неформально это объяснили тем, что Степанов перешел на сторону Зеленского.

Степанов – кум Игоря Палицы.