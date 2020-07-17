Соответствующее заявление сегодня сделала с парламентской трибуны председатель партии Кира Рудык.

“Мы пришли в Парламент для того, чтобы быть создателями. Создавать правила и творить процессы, которые будут работать. Мы пришли, чтобы использовать этот шанс, каждую его минуту, на благо нашей страны. Мы пришли с большой надеждой и с большими планами”, – отметила она.

По словам Рудык, нардепы от “Голоса” за год увидели, что монобольшинство (“Слуга народа”) “предало ценности, которые декларировало”.

“Мы увидели президента, который стесняется сказать, что Россия – это агрессор. Мы увидели назначения, которые не тянут даже на начальников отделов, которых ни одна компания не взяла бы себе руководителем отдела, а их назначают министрами. Что любой плохой закон можно хорошо назвать – и его проголосуют в турборежиме. Выходить на улицы с файерами — это страшно. А еще страшнее, когда убивает полиция. И день работы депутата полностью может состоять из того, чтобы брать на поруки людей, которых несправедливо осуждают”, – подчеркнула Рудык.

Она добавила, что ее фракция вместо того, чтобы защищать свободу и проводить реформы, “постоянно борется с ложью” о кадровом голоде и о том, “что в Украине существует вопрос о государственном языке”.

“Ложью, которая постоянно уничтожает любой конструктив. Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять. Пришло время ее изменить. Партия “Голос” переходит в оппозицию к существующей власти. Наша надежда и ваша надежда – только на нас самих”, – подытожила Рудык.

Стоит отметить, что фракция партии “Голос” в Верховной Раде насчитывает 19 депутатов. В июне от мандата отказался лидер политсилы Святослав Вакарчук.

С начала работы Парламента нового созыва “Голос” не шел в полную оппозицию к монобольшинству: нардепы от этой фракции одобрительно голосовали за законодательные инициативы “Слуги народа”, которые разделяли.