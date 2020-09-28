"Пасхалка" с изображением венгра Арата Андраш, который стал героем мемов "Гарольд, скрывающий боль", исчезла с сайта кандидата в мэры Киеве от "Голоса" Сергея Притулы.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, венгр Арата Андраш, который стал героем мемов “Гарольд, скрывающий боль”, оказался среди членов команды кандидата в мэры Киева Сергея Притулы.

Фото деда Гарольда были размещены в разделе “Как можно помочь команде” на сайте Притулы. Примечательно, что на некоторых мобильных устройствах вместо деда Гарольда отображалось фото девушки.

В “Голосе” заявили, что добавили это изображение намеренно.

“Гарольд не в команде, но мог бы быть среди наших сторонников. А еще это один из моих любимых мемов, поэтому здесь и “пасхальное яйцо”, и немного самоиронии”, — объяснил Григорий Маленко, глава избирательного штаба “Голоса” в Киевсовет.

Однако веб-программист #Букв опроверг официальный ответ партии. Он отметил, что это, скорее всего, была техническая ошибка.

“Веб-дизайнеры технически ошиблись, а не вставляли эту фотографию специально. Есть две версии картинки — jpeg и webp. Jpeg — с Гарольдом, webp — правильная картинка. Скорее всего ошибка в том, что забыли заменить jpeg картинку на правильную или просто не знали, что webp еще поддерживают не все браузеры, среди них Safari на macOS и все браузеры в ios 14. Поэтому пользователи Chrome видели нормальную картинку (webp), а пользователи macos и ios 13 (и ниже) видели картинку с Гарольдом, которая скорее все было как заглушка или пример (jpeg). Если бы фотографию вставляли специально, то сделали бы в обеих версиях картинки”, — объяснил он.

Уже через несколько часов после публикации разъяснений о причинах возникновения технической ошибки изображение деда Гарольда исчезло с сайта Притулы.

Было:

Стало:

В пресс-службе “Голоса” заявили, что не готовы сейчас дать ответ на вопрос о причинах исчезновения фото.