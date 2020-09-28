В партии "Голос" заявили, что венгра Арата Андраша, который стал героем мемов "Гарольд, что скрывает боль", специально добавили в команду кандидата в мэры Киева Сергея Притулы.

Об этом #Буквам сообщили в пресс-службе партии “Голос”.

Напомним, венгр Арата Андраш, который стал героем мемов “Гарольд, что скрывает боль”, оказался среди команды кандидата в мэры Киева Сергея Притулы.

В “Голосе” заявили, что мем дед Гарольд добавили специально.

“Поздравляем, вы прошли тест на мемознавство! А если серьезно – мы действительно сделали это намеренно для внимания избирателей. Потому что киевляне оказались среди моря бессодержательной агитации, и трудно начать с ними действительно важный разговор о нашей команде, программе и будущем столицы. Люди круто реагировали на борды “Я здесь живу” и фотошопили туда Гарольда с киевскими проблемами. Гарольд не в команде, но мог бы быть среди наших сторонников. А еще это один из моих любимых мемов, поэтому здесь и “пасхальное яйцо”, и немного самоиронии. Ведь в Киеве много проблем, а мем с Гарольдом “я здесь живу” передает чувства людей, которые ежедневно сталкиваются с напрягами и неудобствами в столице. Именно для этого Сергей Притула и идет в мэры – чтобы таких напрягов и выражений лиц “хаха я здесь живу” в Киеве становилось меньше. Поэтому благодарим всех, кто принял участие, дальше будет!”, – объяснил Григорий Маленко, глава избирательного штаба “Голоса” в Киевсовет.

Веб-программист #Букв опроверг официальный ответ партии.

“Все-таки здесь техническая ошибка. Веб-дизайнеры технически ошиблись, а не вставляли эту фотографию специально. Есть две версии картинки – jpeg и webp. Jpeg – с Гарольдом, webp – правильная картинка. Скорее всего ошибка в том, что забыли заменить jpeg картинку на правильную или просто не знали, что webp еще поддерживают не все браузера, среди них Safari на Макос и все браузеры в ios 14. Поэтому пользователи Chrome видели нормальную картинку (webp), а пользователи macos и ios 13 (и ниже) видели картинку с Гарольдом, которая скорее всего была как заглушка или пример (jpeg). Если бы фотографию вставляли специально, то сделали бы на обоих версиях картинки”, – пояснил веб-программист.

Для подтверждения версии о технической ошибке веб-программист показал таблицу с поддержками формата изображений WebP различными версиями браузера, где на картинке красный цвет – не поддерживает webp, зеленый – поддерживает.

Отметим, что венгр Арато Андраш стал знаменитым в 2014 году, когда в сети получили широкую популярность стоковые фотографии людей с неестественными выражениями лиц и в неестественных позах. Снимки с участием Андраша набрали популярность среди пользователей, так как в его мимике пользователи интернета увидели плохо подавляемую боль. За это он и получил свое прозвище.

Арато Андраш 40 лет проработал инженером-электриком.