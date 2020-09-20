Министр финансов Украины Сергей Марченко объяснил, почему в проекте госбюджета на 2021 год, составленного с дефицитом и с сокращением финансирования ряда направлений, увеличили расходы на такие органы, как Офис президента Украины и Госбюро расследований.

Соответствующий комментарий он дал в интервью “Радио Свобода”.

По словам Марченко, финансирование ГБР планируется увеличить, так как это “орган, который был создан достаточно недавно”.

“У них нет абсолютно обеспечения компьютерной техникой, и не набрано достаточное количество людей. То есть это вопрос чисто технический. И люди, которые действительно хотят разобраться, могут спросить у нас. Мы четко объясним, почему, например, мы увеличили”, – отметил министр.

Что касается Офиса президента, то увеличение финансирования на почти 40% (на 300 млн грн) Марченко объяснил необходимостью урегулировать вопрос зарплат работников ОПУ.

“300 миллионов гривен с плюсом. Я объясню! За последние годы, я думаю, что, наверное, за 5-6 лет, президенты Украины не считали необходимым заботиться об Офисе, думать о расходах Офиса и так далее. В связи с этим уровень зарплат служащих, а это люди, которые работают в Офисе президента, по сравнению с секретариатом Кабмина и аппаратом Верховной Рады, значительно ниже… Я думаю, что до 20 000 гривен нормальный специалист должен получать в Офисе президента. В Кабмине и в Верховной Раде значительно больше”, – рассказал глава Минфина.

Марченко добавил, что сравнять уровни зарплат было бы “нормальной практикой”.

“Это была бы нормальная практика. Потому что они (должности в ОПУ, КМУ, ВР, – ред.) соизмеримы по своим функциям. Когда мы это сделали, нас начали упрекать, что это какая-то, простите, политика. Я готов взять на себя эту ответственность. Мы считаем бюджет – увидели диспропорцию, и мы пересчитали”, – сообщил министр.

В то же время Марченко напомнил, что в Офисе президента уже заявили о готовности сократить штат на 10 %, чтобы уменьшить расходы (и внести это сокращение в проект госбюджета между первым и вторым чтением).

(На видео – с 11:30)