Министр финансов Сергей Марченко спрогнозировал, будет ли в 2021 году дефолт, если Международный валютный фонд не выделит Украине второй транш кредита.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

Марченко напомнил, что для пересмотра программы с МВФ, после которого должен состояться транш, Украина должна выполнить некие требования. В частности, речь идет об антикоррупционной и судебной реформах, действиях для того, чтобы заработали рыночные механизмы в энергетической сфере.

Читайте также: Глава НБУ назвал условия для выделения Украине очередного транша МВФ

Министр отметил, что Минфин на сегодня не рассматривает вариантов, что транша от МВФ в этом году не будет, несмотря на то, что ранее уже дважды договориться не получилось.

“Мы когда планировали бюджет этого года, мы предусматривали работу по программе МВФ. Мы вынуждены так работать, кризисный год, нам нужна поддержка. Поэтому мы не рассматриваем вариантов, когда этого не будет. Но, конечно, хотелось бы, чтобы это было раньше”, — сказал он.

В то же время глава Минфина признал, что в этом году могут быть задержки транша. При этом экономических предпосылок для дефолта он не видит.

“Дефолта не будет. Дефолт — это политическое решение, а потом экономическое. Экономических оснований я не вижу”, — сказал министр.